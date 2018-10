Nacional

Evo revela que pidió ayuda a China para enfrentar la "guerra digital" en RRSS

Sábado, 20 de Octubre, 2018

El presidente Evo Morales reveló este viernes que solicitó ayuda al presidente de China, Xi Jinping, para encarar la denominada “guerra digital” en las redes sociales, solicitud que habría sido aceptada.

“Hablé con el presidente de China (le dije) haber ustedes que tienen tecnología, nos pueden orientar en el tema de guerra digital, el Presidente me dice: 'Evo no sé que (es) eso ¿Qué será? pero sirve, no hay problema vamos a transferir para combatir en la guerra digital'”, indicó Morales durante un ampliado de productores de coca del Chapare, según un reporte de radio Fides.

Tras el resultado negativo que obtuvo en el referéndum del 21 de febrero de 2016, consulta que resolvió negarle una nueva repostulación de Morales a la presidencia, el MAS decidió incursionar en las redes sociales para combatir “fuego con fuego” y así hacerle frente a la campaña opositora contra el oficialismo.

Organizó una serie de cursos de formación para sus militantes, en las distintas ciudades del país, entre ellos se formaron a los cocaleros del Chapare, a quienes Morales pidió encarar las elecciones presidenciales de 2019 mediante una guerra digital.

“Estamos mejorando y hay que seguir mejorando, guerra digital, una guerra mediática es una obligación”, manifestó.

Por otro lado, Morales alertó que al interior de la oposición actualmente se crean divisiones y que prueba de ello es la presentación de candidatos presidenciales, a los que cuestionó por su pasado político.

“Las llamadas plataformas ciudadanas se han divido ahora hay gente en sus internas que está dividida (…) Que se dividan, mejor, hay que estar preparados por si se unen”, agregó.