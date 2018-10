Ex vicepresidente está en Santa Cruz para sostener reuniones

21F y unidad plantea Víctor Hugo Cárdenas para enfrentar las primarias

Acciones. Destaca importancia de las plataformas en el país. Pide respeto al voto ciudadano.

Sábado, 20 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Trabajo. Víctor Hugo Cárdenas llega a Santa Cruz y es recibido con festejos.

El ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, plantea mantener firmes la defensa del 21F y la intención de lograr la unidad en el país.

El exmandatario es uno de los posibles candidatos que podría pugnar en las elecciones primarias de enero 2019, para luego presentarse a las elecciones generales de octubre del siguiente año.

Las plataformas ciudadanas rechazan la posibilidad de que Evo Morales vuelva a ser candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), amparándose en la Constitución Política del Estado (CPE) y el resultado en contra que arrojó el referéndum del 21 de febrero 2016.

Visita. La semana pasada, un grupo de activistas del Movimiento 21F, nombraron a Cárdenas como el representante de la defensa del voto ciudadano y a la vez le dieron su respaldo, en caso de que este determine ir como candidato a las primarias.

En ese sentido, ayer Cárdenas arribó a Santa Cruz para llevar adelante varias reuniones con activistas del 21F, líderes políticos opositores y sectores sociales.

En el aeropuerto Viru Viru fue recibido con banda por activistas del Movimiento 21F, además de Johnny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) quien le ofreció sus siglas para que Cárdenas se presente como candidato.

Alberto de Oliva, representante de Cárdenas en Santa Cruz, confirmó que el exmandatario estará en la región cruceña hasta el domingo.

Cárdenas tiene prevista hoy brindar una conferencia magistral en el Paraninfo universitario a las 7 de la noche, enfocada en la defensa de la Democracia en el país.

Posición. Cárdenas en contacto con los medios dijo al llegar a Santa Cruz que su prioridad es la lucha por el respeto al 21F y posteriormente buscar la unidad en el país. "Hoy con más fuerza las banderas del 21F no pueden caerse, más bien deben estar más firmes, no podemos permitir que Evo y Álvaro continúen. No podemos aceptar la Ley de Organizaciones Políticas, no aceptar la electoralización del país. Primero está el 21F, porque no van a tener sentido las elecciones si no se respeta la democracia", manifestó.

Al mismo tiempo, destacó la labor de las plataformas ciudadanas como el movimiento ciudadano más grande del país y que a su vez debe ser respetado. "El Gobierno al aprobar su ley polémica de las primarias y adelantar la electoralización del país, tuvo la intención de atacar a las plataformas. El Gobierno con la complicidad de algunos candidatos quieren confundir y dividir a las plataformas ciudadanas. Lamentablemente hubo un candidato que pateó el tablero y desordenó todo, pero a pesar de esto, estamos trabajando para conseguir la unidad ideal", remarcó.

28 de noviembre

Del 2017, el Tribunal Constitucional avaló la reelección indefinida.