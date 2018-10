El autor logró escapar

Homicidio, matan a indigente

Suposición. La Policía deduce que se trató de una gresca entre personas en situación de calle.

Sábado, 20 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Morgue. El cadáver de Harol fue trasladado hasta la morgue del hospital de la Pampa de la Isla.

Harol Oliveira Jiménez fue encontrado ayer sin vida en la acera de la calle 12 de Julio del barrio Sucre. El hombre de 32 años, en situación de calle, presentó lesiones en la cabeza en la región izquierda y el maxilar inferior aparentemente ocasionadas por un bloque de concreto que fue encontrado en la escena del crimen.

Una vecina relató que a las 13:30 escuchó tres golpes fuerte en la acera de su vivienda que no tomó importancia. A los pocos minutos, su amiga le tocó la puerta y le comunicó que mataron a Harol, como era conocido en la zona debido a que su familia vive por el lugar. "Cuando salí ya estaba tapado y sin vida y no me dejaron destaparlo", dijo la mujer a los medios. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Villa 1ro de Mayo llegaron al lugar a colectar datos y evidencia y arrestaron a otra persona en situación de calle que se encontraba en el lugar y que supuestamente habría sido testigo.

Creen una gresca. El subcomandante de este distrito policial, Marcos Cortez, dedujo el hecho de sangre bien podría haberse desencadenado entre una gresca de personas drogodependientes que pululan la zona. "Se desconoce al autor del hecho, pero la Felcc ya está trabajando recabando imágenes de cámaras de seguridad para identificar al autor del homicidio", dijo Cortez.

3 Golpes

en el piso de la acera escucharon los vecinos.