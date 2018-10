La tormentosa lucha contra este mal

Dolor de pacientes con cáncer, postergan tratamiento por falta de recursos

Salud. Los casos siguen en aumento y enfermos ven insuficiente oferta del Gobierno de cubrir radioterapias.

Sábado, 20 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Luchadoras. Las pacientes piden que el tratamiento sea gratuito.

A Roxana Córdova hace más de un año le confirmaron por primera vez que tenía cáncer, en aquella ocasión fue en el seno y se dio formas para conseguir los recursos necesarios para su tratamiento, la fundación Mi Refugio la ayudó. En ese tiempo la situación en su casa se agravó, pues al poco tiempo de enterarse de que padecía esta enfermedad, su esposo la abandonó, dejándola a cargo de sus tres hijos. Pese a la dura realidad que le tocó atravesar salió adelante. Aunque este año el panorama se volvió a oscurecer, hace tres meses le diagnosticaron cáncer en la columna y a la fecha no puede empezar tratamiento porque no cuenta con los recursos para pagar su quimioterapia. Como ella hay muchos pacientes que postergan el inicio de su tratamiento o diversos estudios por la falta de recursos económicos, estas difíciles realidades se hicieron más visibles por diversos casos públicos este año. El gobierno nacional anunció que cubrirá un año de radioterapia y que priorizará a los pacientes de escasos recursos. Sin embargo, estos ven que este anuncio es insuficiente. Reactivan el pedido de que se aborde una Ley contra el cáncer.

Aún no tiene fecha para inicio de tratamiento. Córdova contó que actualmente su hija mayor, la de 25 años, es la que los mantiene pues ella por sus malestares no puede trabajar. Sus otras hijas tienen 18 y 8 años, e igual están bajo el sustento de la mayor. Esto les deja pocos recursos para su tratamiento. “En enero me hice controles, pero estaba bien. Ahora en el mes de agosto terminé de hacerme los exámenes que son muy caros y me detectaron cáncer en la columna”, recordó.

Necesita hacerse seis quimioterapias, una cada 21 días, pero aún no puedo reunir el dinero para empezar. “Cuando puedo trabajo, soy ayudante de costura, pero cuando no puedo me siento mal por los medicamentos”, explicó. El teléfono de referencia es 658-74495.

'No me quiero morir. Necesito dinero para la cirugía'. Doris Cuéllar fue diagnosticada de cáncer de mama hace tres años, en aquella ocasión concluyó con éxito el tratamiento. Pero el pasado 18 de agosto le confirmaron que se reactivó este mal en su otro pecho. Ella antes de ser diagnosticada ejercía su profesión, Derecho. Sin embargo, cuando empezó las quimioterapias tuvo que suspender el ejercicio. Por ello, el sustento de sus tres hijos y el de ella están a cargo de su esposo. El mayor de los hijos de esta familia tiene una enfermedad congénita y el menor tiene solo cinco años. "No me quiero morir. Necesito dinero para la cirugía. Es mucho lo que ya gasté y mi familia no tiene más", aseveró. Su contacto es 794-83673.

El cáncer pasó de la mama a los huesos. A Silvia Gutiérrez en el 2015 le diagnosticaron cáncer de mama, hace poco más de dos semanas le informaron que hizo metástasis en los huesos. Ya empezó su primera quimioterapia, aunque necesita recursos para continuar. "Hay muchas personas que estamos aquí en el Oncológico. Es muy difícil lidiar todos los días con esta enfermedad. Uno tiene que seguir adelante soportando esos dolores. Hacer como que no pasara nada pero nadie sabe cómo está uno por dentro. Pido que nos ayuden. Desgraciadamente el cáncer es la enfermedad más cara que hay", dijo Gutiérrez.

Los gastos económicos de su tratamiento y el sustento de sus dos hijas, de 9 y 11 años, están a cargo de su pareja. Para ayuda su teléfono de referencia es 755-50552.

Reactivan pedido de una Ley. La vicepresidenta de las madres de niños con cáncer, Carmen Villagómez, calificó como medida "parche" el anuncio del Gobierno Nacional de solo cubrir las radioterapias pues indicó que se necesita que todo el tratamiento, quimioterapias, cirugías y radioterapias, sean gratuitas. Agregó que es necesario que se apruebe una Ley contra el cáncer en la que se establezca la gratuidad de atención de los distintos tipos de este mal.

La presidenta de este grupo, Ana Figueroa, indicó que es necesario cubrir todo el tratamiento de los pacientes de todas las edades.

La directora del hospital Oncológico, Alicia Arrien, señaló que tiene la esperanza que la situación actual en la que se visibilizó la realidad de los pacientes con cáncer pueda hacer que se mejore sus condiciones.

19 Octubre

se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama.

25 Personas

a diario se atienden en el marco de la campaña de mamografías en el Oncológico.

Marcha. Se vistieron de rosado por la lucha contra cáncer de mama.

Acto. Participaron decenas de pacientes que luchan contra este mal.

Entregan ambulancia, luego de 40 años, según madres de familia

En un acto en el mismo hospital Oncológico, ayer el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, entregó una ambulancia de terapia intensiva al hospital y medicamentos para los pacientes infantiles. "Este es un problema que todos los días crece y hay mucho por hacer", aseveró.

Ante esta entrega, la presidenta de las madres de familia de niños con cáncer, Ana Figueroa, enfatizó que luego de 40 años al fin el Oncológico cuenta con una ambulancia pediátrica. "Al fin el hospital puede tener una ambulancia, una... Esperemos que no sea la única, esperemos que lleguen por lo menos tres o cuatro porque las emergencias son todos los días. Cada día", aseveró a tiempo de agradecer la movilización que hace semanas impulsan las mismas madres.

Agregó que el tema del cáncer no es político pues es una realidad que en el hospital Oncológico se necesita mucho equipamiento.