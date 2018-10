A pesar de la lluvia salieron a marchar

Exigen comisiones, Chalequeros protestan contra telefónicas

Compañías. Pese a los reclamos, no han salido a dar una explicación por las medidas tomadas.

Sábado, 20 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Disconformidad. Con letreros de reclamo, los chalequeros llegaron a las puertas del multicentro de Entel.

Después de sostener una reunión con todos los perjudicados por la baja de comisiones en las recargas telefónicas, los denominados chalequeros o vendedores de tarjetas, que se encuentran en emergencia, anunciaron con radicalizar sus medidas si las compañías telefónicas Entel y Tigo no escuchan sus demandas. Hasta el momento ninguna de las dos empresa les dio una explicación por las decisiones tomadas que repercute directamente en estos comercializadores de crédito. Las comisiones de recarga de Entes han reducido del 11% al 8%.

Salieron a las calles. Pese a la intensa lluvia que cayó la mañana de ayer, cientos de afectados llegaron hasta la plaza 24 de Septiembre para hacerse escuchar, posteriormente protestaron en las puertas del multicentro de Entel.

En conferencia de prensa, Jorge Bautista, representante de los comercializadores minoristas, indicó que si no le dan una solución van a radicalizar sus medidas hasta llegar a una huelga de hambre. "Están afectando a nuestras familias, esto ya viene de mucho tiempo atrás que Entel nos fue quitando poco a poco las cosas de las cuales podíamos ganar, como los chip, las tarjetas también le aumentaron el costo, poco a poco nos fueron complicando, y ahora nos bajan la comisión", dijo el dirigente.

No les venden tarjetas. Edith Fernández, representante de los distribuidores mayoristas a nivel nacional, indicó que Entel como Tigo, ya no les están proveyendo de tarjetas para comercializarlas. "Nosotros también queremos ganar, Tigo ya no está dando tarjetas a los mayoristas, a los chalequeros les ha disminuido la cantidad, lo que da lugar a que las tarjetas suban porque no podemos encontrarlas para venderle a ellos mismos para que hagan llegar al consumidor final", dijo Fernández.

20 Centavos

se le ha incrementado el costo de las tarjetas al por mayor.