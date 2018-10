IEASA y YPFB tratarán este lunes envíos y deudas por el gas, y adendas al contrato con Argentina

El Ministro de Hidrocarburos de Bolivia dijo que en la reunión se abordarán nominaciones de gas, facturas impagas y otros. El Embajador de Argentina anticipó que se tratarán las adendas al contrato vigente

Viernes, 19 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Gasoducto Bolivia-Argentina. Foto: ANF

Una delegación de alto nivel de la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA - ex ENARSA) arribará al país este lunes 22 para abordar temas contractuales sobre la exportación de gas al vecino país. El embajador argentino, Normando Álvarez alertó de una caída brusca en los envíos a 12 Millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) y adendas al contrato vigente que fenece en 2026.



"El lunes viene un comité de alto nivel de IEASA, para tener un diálogo abierto y fraterno, con Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para tratar el tema de nominaciones, facturas impagas y otras respectivas al contrato de exportación de gas a la Argentina, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.



La autoridad destacó la buena relación que siempre ha existido entre ambos países. "Son muchos años que tenemos una relación comercial, pero sobre todo de amistad entre dos países hermanos. Por lo que, a pesar de las deudas que tienen con Bolivia, nosotros seguimos cumpliendo las nominaciones que realiza Argentina, por esa buena relación entre países y empresas", señaló.



Sin embargo recordó que este sábado 20, vence la tercera factura y por ende, la deuda argentina con YPFB ascenderá a $us 453 millones, incluidas las multas.



Adendas al contrato



En una entrevista concedida a ANF, el embajador de Argentina, Normando Álvarez confirmó que el yacimiento de gas no convencional Vaca Muerta empezó a producir, y por tanto, a cubrir en parte la demanda interna de su país.



El diplomático mencionó de las reuniones entre los altos ejecutivos de YPFB e IEASA y los futuros acuerdos que pasarán entre otros aspectos, por las adendas al contrato vigente.



"Mentiría si diría en qué consiste la adenda, o cómo es el contrato (...). Lógicamente cada país busca establecer sus condiciones y garantizar desde Argentina, que no pague mucho más de lo que puede producir, así que es un tema que se viene y que ojalá se trate con altura pensando en los intereses de cada país", sostuvo.



Dijo que el ritmo de producción que ingresó Vaca Muerta no sólo le lleva a pesar a Argentina en la posibilidad de garantizar su autoabastecimiento, sino de ser exportador de gas no convencional.



"Es importante saber que hay un contrato hasta el 2026; estuve en Buenos Aires y todo el mundo está leyendo el contrato, no solo allá, sino acá, y hay que leer lo que dice porque tengo entendido que no solo es un contrato, sino que también tiene varias adendas", manifestó.



Incidente en Villamontes no impidió envíos



Al referirse al incidente con el Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba en Villamontes, que generó una fuerte explosión y un incendio que derivó en cinco heridos de gravedad, dijo que no impidió que se continúe con los envíos de gas a Argentina.



"Hemos cumplido las nominaciones a la Argentina, y se garantiza el abastecimiento de gas al mercado interno, en especial y a los mercados de exportación".



En cuando a los heridos, entre adultos y niños, dijo que YPFB se está haciendo cargo de la atención médica de los heridos y se está brindando todo el apoyo necesario a las familias afectadas, cuatro fueron trasladados a la clínica Foianini de Santa Cruz y una menos grave, se encuentra en Villamontes.