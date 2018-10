Río Coroico se desborda e inunda refugio de animales Senda Verde

Viernes, 19 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Ingreso a Senda Verde. Foto: Senda Verde.

La cofundadora del refugio de animales Senda Verde, Vicky Ossio, informó que el río Coroico se desbordó en horas de la madrugada de este viernes e inundó gran parte del lugar por lo que los animales tuvieron que ser evacuados.



"Ha sido algo muy sorpresivo porque no es temporada de lluvias, sentimos entrar el río con una fuerza impresionante, arrastrando piedras y palos. Fue a las 2:30 de la mañana, entró y salió después de recorrer unos 200 metros de Senda Verde", informó Ossio a ANF.



La activista por los animales señaló que los responsables del refugio ubicado en el municipio de Coroico, se movilizaron inmediatamente para rescatar a los animales que estaban en peligro.



"El hecho de que no estaba lloviendo facilitó para que nos podamos movilizar en ese momento. No ha habido bajas (muertes), hemos reaccionado rápidamente, pero hemos perdido unos 20 metros del encierro del Tapir y ahora hay que limpiar toda esa zona" con maquinaria pesada, indicó.



Los animales directamente afectados son el tapir, capibara, venado y monos. "Esos son los animales que tuvimos que mover inmediatamente", señaló Ossio y agregó que al momento el Tapir es el más afectado, ya que se encuentra angustiado por no estar en el sitio que habita normalmente.



"Lo sacamos cuando el río ya estaba en su lugar, fue en quien nos concentramos primero", apunta.



El personal de Senda Verde no tiene acceso al camino, debido a que el puente de conexión se encuentra colmado de piedras y otros materiales que arrastró el río. Para reencausar el curso del río requieren de maquinaria pesada.



Los responsables de Senda Verde se comunicaron de forma inmediata con funcionarios del municipio de Coroico, pero hasta el momento no se realizó ninguna acción.