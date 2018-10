Adepcoca desmiente alianza con el FRI de Carlos Mesa

Los cocaleros afirman que en su momento harán conocer su postura sobre una posible alianza

Viernes, 19 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Una marcha de Adepcoca. Foto: ANF PRO

El representante legal de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Sergio Pampa, desmintió este viernes que su organización haya firmado una alianza con el partido Frente de Izquierda Revolucionaria (FRI) que tiene como candidato a la presidencia a Carlos Mesa.



"Ante las declaraciones de algunos medios de que Adepcoca tuviera una alianza con el señor (Carlos) Mesa o el FRI, a nombre de todo el directorio quiero hacer conocer a la opinión pública que no hay alianza con ningún partido político, mucho menos con el FRI. Ni siquiera hemos tenido un acercamiento", remarcó el dirigente.



Pampa explicó que la decisión para apoyar a un partido político o candidato surgirá de sus bases que se reunirán en una asamblea en su momento, pero aseveró que no tienen "ningún apuro" para hacerlo.



Informó que la decisión sobre una posible alianza con algún partido o candidato específico surgirá del consenso de sus bases en un congreso y que en su momento darán a conocer la posición de los cocaleros de los Yungas.



"Cualquier decisión que se tome como Adepcoca la tomarán nuestras bases en un congreso o una asamblea que vamos a llevar en su momento. No tenemos por qué estar apurados en hacer ya no más alianzas. Somos una organización social, por lo tanto en su momento vamos a hacer conocer como Yungas la decisión", dijo



Reiteró que "hasta el momento" no tienen ningún acercamiento con políticos, ni siquiera por teléfono. Pidió que se respete el nombre de su organización.



El jueves se informó que Adepcoca y su principal líder Franclin Gutiérrez, que actualmente se encuentra detenido en el penal de San Pedro, habrían brindado su apoyo a Carlos Mesa para las próximas elecciones.