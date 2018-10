TSE lanza convocatoria a Primarias cuyo costo será casi de Bs 27 millones

Hasta el miércoles se puede presentar libros de militantes

Viernes, 19 de Octubre, 2018

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó este viernes la Convocatoria y el Calendario Electoral para las Elecciones Primarias que se llevarán adelante el 27 de enero, con un presupuesto aprobado de casi 27 millones de bolivianos para su realización.

El miércoles 24 de octubre termina el plazo para que los nueve partidos con personería jurídica presenten actualizaciones de registro de militantes, y para que nuevas organizaciones políticas presenten sus libros con firmas de adherentes en el trámite para conseguir su personería jurídica.

El plazo para registro de alianzas de los partidos termina el 13 de noviembre.

De acuerdo con la convocatoria, la inscripción de candidaturas de binomios con la presentación de documentación y requisitos, incluyendo el diseño de franja y fotografías del candidato o candidata, será hasta el miércoles 28 de noviembre de 2018.

Campaña

El TSE informó que la campaña electoral en actos públicos se inicia el miércoles 28 de noviembre de 2018 y se prolongará hasta el 23 de enero de 2019.

En lo que respecta a la propaganda gratuita en medios estatales, se realizará un sorteo para establecer el orden de difusión que será entre el 7 y el 23 de enero de 2019.

El silencio de campaña y propaganda electoral se iniciará el jueves 24 de enero de 2019.

Presupuesto

El TSE manifestó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó la asignación de 26.959. 655 bolivianos requeridos para la realización de las Elecciones Primarias.

Votar no es obligatorio

El TSE reiteró a la opinión pública que el registro y/o el voto de militantes de las organizaciones políticas no son obligatorios.

No se emitirá ningún certificado de sufragio, ni se considera ninguna sanción para aquellas personas que no participen en este proceso. El no participar en las Elecciones Primarias no restringe el derecho de la ciudadanía en general, ni de las y los militantes en particular, a emitir su voto en las Elecciones Generales de 2019.

Fechas hito