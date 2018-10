Recomiendan dieta cetogénica

Una alternativa para controlar el Alzheimer

Mejoría. Conferencista contará su experiencia sobre cómo una dieta cetogénica mejoró la memoria cognitiva de su madre con Alzheimer.

Viernes, 19 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Conferencia. Wolfgang Kellert contará su experiencia y la mejoría de esta enfermedad en su madre a través de la dieta cetogénica.

Mi madre que sufre Alzheimer empezó a mejorar su memoria cognitiva, quitándole las tabletas que le recetó el médico y reemplazarlos por una dieta cetogénica”, expresó el conferencista Wolfgang Kellert, quien brindará una charla en base a la experiencia y los cambios que ha visto en su madre de 84 años que padece esta enfermedad y su mejoría al cambiar la alimentación.

Llevar una dieta cetogénica es mejor que un diagnóstico médico. Kellert contó que a su madre le diagnosticaron demencia senil el año 2016 y durante ese tiempo solo le daba las tabletas que recetaba el médico, pero esto iba empeorando su situación. Pues aparte de la pérdida de memoria, su madre sufría de depresión y lloraba todo el tiempo. Fue entonces que en diciembre del 2017, decidió revertir esta situación a través de la dieta cetogénica, que es una dieta baja en carbohidratos y altas en grasas saludables. "Después de aplicar esta dieta, he visto a mi madre más feliz y con una mejoría en su memoria cognitiva. La medicina convencional dice que esto no tiene cura. Pero yo quiero compartir esta experiencia con aquellas personas que tienen un familiar con este problema, porque he visto los cambios", agregó Kellert.

Síntomas. Iracema Justiniano, responsable del programa de salud mental del Servicio Departamental de Salud (Sedes), explicó que entre los síntomas del Alzheimer están la depresión, el delirio, insomnio y la inquietud motora.

21 de septiembre

es el Día Internacional del Alzheimer.