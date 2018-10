Viaje privado y extraoficial

Crece tensión entre Evo y Macri

Visita. El mandatario boliviano viaja a Buenos Aires para presenciar un acto cultural. No habrá reunión entre mandatarios.

Viernes, 19 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: En Buenos Aires. Evo asistirá a la entrada folklórica 'Bolivia baila en Argentina 2018'.

Crece la tensión con Bolivia: Evo Morales viene a la Argentina pero no se reunirá con Mauricio Macri. El presidente boliviano llega mañana (hoy) para participar de un acto cultural de la comunidad de ese país en Buenos Aires. No se descarta un encuentro con Cristina Kirchner, afirmó ayer el portal de noticias argentino Infobae.

Férreas diferencias. Fuentes diplomáticas dijeron que la visita del mandatario boliviano se encuadra en un "viaje privado" y extraoficial, pero es sabido las férreas diferencias entre Morales y la administración de Macri.

Morales acaba de realizar una encendida defensa de la expresidente Fernández, con quien cultivó estrechos lazos en el pasado, lo mismo que con su fallecido esposo Néstor Kirchner.

El presidente boliviano consideró como un "hostigamiento judicial a la hermana Cristina Kirchner" la decisión del juez Claudio Bonadio de procesarla como jefa de una asociación ilícita, aunque posee fueros parlamentarios por ser senadora.

Reporte de 'El Intransigente'. "El Intransigente" también brindó un reporte similar. El vínculo entre Macri y Morales "no se encuentra en buen estado", dijo el sitio. Fuentes diplomáticas bolivianas, añadió, no confirmaron un encuentro de Morales con Cristina Fernández, pero sí confirmaron que "no se verá cara a cara con el jefe del PRO". Bolivia y Argentina también están en tensiones por una deuda de Buenos Aires por la compra de gas.

El gobierno de Bolivia denunció ayer que Argentina adeuda 265,3 millones de dólares por el consumo de gas natural que importó entre mayo y julio.

265 Millones

de dólares debe Argentina a Bolivia por el consumo de gas natural.

Peronismo

Saludo. La cercanía de Morales con el Peronismo, de oposición al gobierno de Macri, quedó en evidencia el miércoles cuando saludó por la conmemoración de una fecha clave en la historia de ese partido, que se conoce como el Día de la Lealtad.

"Saludamos al hermano pueblo de Argentina, que hoy conmemora el Día de la Lealtad Peronista en honor a la multitudinaria concentración de trabajadores que el 17 de octubre de 1945", sostuvo Morales.

Agencias eldia@eldia.com.bo