Debatirán pago del segundo aguinaldo

Convocarán a reunión, Gobierno recibirá a privados y Mypes

Choferes. El transporte pesado no está en condiciones de cumplir con el beneficio, ya que están pasando por un mal momento.

Viernes, 19 de Octubre, 2018

El Gobierno central, a través del ministro de Economía Mario Guillén, saludó la apertura al diálogo de parte de los empresarios, y dijo que la reunión servirá para consensuar medidas que les facilite el pago del segundo aguinaldo. Guillén declaró que el diálogo es el mejor camino para solucionar diferencias, en este caso de las preocupaciones de los privados. También se convocará a las pequeñas y medianas empresas para llegar a un acuerdo.

Privados reiteran su rechazo. Los empresarios, pese a aceptar el diálogo, ratificaron su rechazo al pago del beneficio que consideran una "imposición injusta, distorsiva y política, cuya aplicación anual se basa en un índice inadecuado de crecimiento interanual y que ignora las profundas diferencias de crecimiento entre departamentos, sectores y empresas".

Reiteraron su pedido al Gobierno de que asuma la responsabilidad de "hacer un análisis minucioso del mal que se está causando con esta medida", y que considere su "ajuste o incluso su anulación" en atención a los graves riesgos que se está generando sobre la economía de las personas más vulnerables.

El ministro de Economía dijo que desde el Gobierno lo que ellos hacen es "mirar a la economía en su conjunto" donde una parte importante es el empresariado privado, por lo que van a seguir apoyándolo y van a "tratar de consensuar cuáles son las medidas para que este beneficio (segundo aguinaldo) se pague y para que el sector siga creciendo".

El martes, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, envió una carta al ministro de Economía, Mario Guillén, para sugerir que se anule el pago del segundo aguinaldo.



Transporte pesado obligado a reducir personal. El transporte pesado es uno de los sectores que se ve muy afectado por el pago del doble aguinaldo, indican que no están en condiciones por los diversos problemas que se les presentan. En el caso de los que transportan carga de importación y exportación, se ven afectados por los constantes paros que se realizan en el puerto de Arica, lo que causa demora, además de pérdidas económicas. "No es que no querramos pagar, si antes hacíamos cuatro viajes, hoy estamos haciendo entre dos y uno, esto en lo internacional. Si hablamos de Chile, antes hacíamos dos viajes porque es largo, ahorita muchos no hacen ni uno, lo que significa que no estamos en condiciones de pagar un doble aguinaldo, porque no tenemos de dónde sacar, tendríamos que vender algunas cosas, sacar un préstamo.

Lamento mucho contradecir al Gobierno, porque no sé de dónde han sacado esos números de crecimiento de la economía", dijo Juan Yujra, presidente del transporte pesado de Santa Cruz, a tiempo de agregar que la mayoría de los transportistas ya están empezando a reducir a su personal asalariado y contratando eventuales, pagando solo por viajes. "Hemos sacado un informe de la Cadex, donde se ha reducido 16.561 menos viajes en dos años. Esperemos que el próximo año esta situación mejore", acotó.

El 10 de octubre, el presidente Evo Morales oficializó el pago del segundo aguinaldo al haber crecido la economía del país en el periodo interanual en 4,61 por ciento. De acuerdo a ley, el segundo beneficio se paga cuando la economía del país supera el 4,5 por ciento de crecimiento.

4,61 Por ciento

fue el crecimiento del PIB, entre los meses de julio del 2017 a junio del 2018, según el Gobierno.