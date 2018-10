Un mes para dejar documentación en 120 unidades habilitadas

Preinscripción no fue regular en todos los centros fijados

Proceso. En los que se inició no hubo largas filas en comparación a otros años. En algunos se postergó el comienzo hasta el lunes a la espera del formulario.

Jueves, 18 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Jornada. En el kinder Lucas Casaert se inició la preinscripción mientras los infantes pasaban clases.

Cerca de las 7:30 de ayer, en las puertas del establecimiento educativo Nacional Florida, habían más de 30 personas a la espera de que se entregue el formulario de preinscripción para los estudiantes que postulan a estudiar en este centro en la gestión 2019. Pasada las 8:30 situación similar se vivió en el establecimiento Rvdo. Lucas Casaert Baerdemacker donde más de 50 padres igual hacían fila en busca de un cupo para el nivel inicial. En ambos centros, no se recibió documentación de nuevos estudiantes pues se dedicaría la jornada al registro de los hermanos de los actuales.

En otros centros como el: Joven Bolivia, San Martín de Porres y Niño Jesús aún no se inició. Anunciaron que arrancará el lunes. Según el Ministerio de Educación en todo el país son más de 500 establecimientos que harán preinscripciones, de estos 120 están en el departamento cruceño, en el último listado se toma en cuenta por separado el turno de la mañana y el de la tarde.

En las que se inició. El director del Nacional Florida turno mañana, Isaías Vargas, explicó que desde ayer hasta mañana recibirán documentos de postulantes que ya tienen hermanos estudiando en el establecimiento. Son tres cursos de primero de secundaria, cada uno con capacidad de 30 personas.

Vargas explicó que se proyecta que al menos 50 cupos se cubran con este grupo y desde el lunes hasta el 16 de noviembre se recibiría la documentación de otro grupo: de los menores de edad que viven por la zona o que sus padres trabajan por el lugar. “Como establece la norma en caso de que los hermanos de nuestros actuales estudiantes superen las 90 personas todos irán a sorteo. Si no es así, primero se cubrirán los cupos con hermanos y los restantes espacios se sortearán", aclaró.

En el otro centro, Rvdo. Lucas Casaert Baerdemacker, la directora, Danny Alcira Gallardo, señaló que hasta ayer aún no les llegó el formulario de preinscripción pero igual arrancaron el proceso con el registro en una planilla de los hermanos de los actuales estudiantes. En este establecimiento hay 200 cupos, la mayoría son de prekinder y solo 40 para kinder.

Postergaron. En el establecimiento, Niño Jesús de inicial aún no arrancó la preinscripción debido a que esta semana tienen varias actividades de festejo por su aniversario. Ayer en las puertas de ingreso hubo al menos 15 padres buscando información. Desde la Dirección se comunicó que este registro se iniciará el lunes.

En la unidad educativa, San Martín de Porres II, tampoco arrancó. Una de las madres, que no quiso identificarse, y que buscaba cupo para kinder indicó, “nos dijeron que no es hoy, que no llegaron los formularios de preinscripción. Que volvamos porque colocarán un cartel con los requisitos y la fecha de inicio de este proceso”, aseveró.

Otra en el listado de preinscripciones es la unidad, Joven Bolivia, donde ayer no hubo clases debido a que los maestros estaban en una capacitación. El proceso de inscripción se prevé arranque el lunes. En el kinder, 27 de Mayo, ayer las clases fueron normales y aún no se tenía información sobre el inicio de este proceso.

En el Plan Tres Mil, en la unidad Fe y Alegría, al menos 50 padres de familia hacían fila desde la mañana, para buscar cupos en prekinder y kinder del turno de la tarde. Una de las madres, Ana María Pinaya, indicó que no les brindaron información por lo que estarán en vigilia hasta el lunes.

El subdirector de Educación Regular, Víctor Galarza, detalló que si en algún establecimiento se posterga el inicio para el lunes, igual debe cumplir con las fechas de sorteo, que según circular, deben ser entre el 26 y 30 de noviembre.

3 Mil

Son los centros educativos que hay en el departamento.

Inauguración del pago del bono escolar es en Montero

Este lunes arranca el pago del bono escolar Juancito Pinto, que consiste en Bs 200 para cada uno de los estudiantes desde primero de primaria hasta sexto de secundaria.

El acto inaugural a nivel nacional es a las 8:00 en el coliseo Andrés Ibáñez del municipio de Montero. En este estará el presidente, Evo Morales y el alcalde de ese municipio, Mario Bautista. En el departamento en total serán 600.000 los estudiantes que recibirán este incentivo y en el país suman 2.221.000.

La inversión total es de Bs 440 millones.