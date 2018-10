Se subió a la acera de la calle peligrosamente

Micrero colisiona a cuatro vehículos y simula fallas

Imprudencia. El director de Tránsito desvirtuó lo declarado por el chofer que dijo que le fallaron los frenos y atribuyó el accidente a su irresponsabilidad.

Jueves, 18 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Colisión. El micrero será imputado por conducción peligrosa y puesto ante un juez cautelar.

Como imprudente e irresponsable, así calificó el director de Tránsito, José Luis Pereira Loza, un hecho que involucró a cinco vehículos y un chofer de micro en el 7mo anillo de la doble vía a La Guardia la mañana del miércoles. Cámaras de seguridad de viviendas aledañas registraron el momento que el conductor del micro de la línea 86 interno 43, Omar Quisberth Rueda (27) de manera imprudente sube a la acera y trata de sobrepasar a los demás vehículos que esperaban cambio de semáforo, llegando a chocar inicialmente a una camioneta que se encontraba estacionada y luego afectando a otros tres motorizados que sufrieron daños materiales de consideración. Como consecuencia del hecho resultó herida Evangelina Arce Rivera (48) que se recupera en la clínica Kamiya con policontusiones.

Simuló fallas mecánicas. Tras el hecho Quisberth dijo que no le respondieron los frenos y que su abogado y el seguro se iban a encargar de todo. "No estaba apurado, giré y me subí a la acera para no chocarme", dijo el conductor. Sin embargo, el director de Tránsito desmintió esta versión asegurando que se realizó los peritajes correspondientes con especialistas en frenos y las cubetas están intactas, su líquido de freno en nivel. "Este conductor puso en riesgo la vida de sus pasajeros y peatones al subir por la acera e incurrió en el delito de conducción peligrosa", dijo Pereira. La fiscal Yolanda Aguilera confirmó ayer la aprehensión del chofer, quien será presentado ante un juez cautelar. La autoridad lamentó que pese a encarar tareas preventivas en las calles desarrollando controles de velocidad, hay conductores que no toman conciencia.