Envían a la cárcel a acusado de golpear a su pareja en su boda

El padre del sindicado también fue enviado al penal de San Pedro donde cumplirá detención preventiva

Miércoles, 17 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Familiares y allegados de la víctima exigen justicia en este caso. Foto: ANF

Alan Zárate, juez en suplencia del Juzgado Cuarto Anticorrupción y Violencia, dispuso la detención preventiva de Víctor Eduardo M. L., acusado de golpear a su pareja Marianela Nancy Z. Ch. el día de su matrimonio. También fue sancionado con la misma medida el padre del sindicado, Félix Víctor M. R.



"El órgano jurisdiccional ha determinado la detención preventiva de los dos ciudadanos, tanto de la pareja de la víctima como del suegro", informó el fiscal Ever Torrejón.



Ambos acusados fueron imputados por el delito de violencia familiar o doméstica y deben cumplir con la sanción en el penal de San Pedro.



Según las investigaciones, el agresor y su padre violentaron a la víctima el día de su boda. El hecho se inició por discusiones familiares. No conformes con la golpiza de ese día, los acusados y algunos de sus familiares agredieron en otras dos oportunidades a Marianela Nancy Z. Ch.



El fiscal dijo que el juez valoró la declaración de la víctima, que los certificados forenses presentados en audiencia confirmaron las tres agresiones que sufrió la mujer, así como algunos elementos colectados en el lugar de los hechos.



Zuleyca Lanza, abogada de la víctima, expresó su conformidad con la sanción que recibieron ambos acusados, sin embargo dijo que insistirán para que los ahora detenidos sean procesados por el delito de tentativa de feminicidio.



Al salir de la audiencia, Marianela indicó que "se está haciendo justicia". "Por favor no me agredan, yo soy la víctima, yo no les agredí a ellos, ellos se hacen las víctimas, pero yo soy la víctima y pido justicia", imploró.



Pidió a los denunciados que paren las amenazas de muerte hacia ella y hacia su bebé.