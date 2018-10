Senador Murillo pide suspender elecciones en municipios que vulneran derechos políticos

Miércoles, 17 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Ataque a un punto del FRI en Shinahota. Foto: captura de video

El senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, presentó un petitorio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la suspensión de las elecciones primarias y generales en aquellos municipios, como Shinahota, y regiones donde sindicatos y afines al partido de gobierno no respetan los derechos políticos de las organizaciones y candidatos.



"De persistir la vulneración de derechos y garantías constitucionales en el municipio de Shinahota y otras circunscripciones electorales en el territorio nacional, requiero aplicar la suspensión de las elecciones primarias, generales y otros (según amerita el caso), hasta restablecer y garantizar el pleno ejercicio de la democracia y los derechos políticos", se lee en el documento con fecha 16 de octubre presentado por Murillo al TSE.



El 12 de octubre se conoció que un grupo de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), que se trasladaba en un vehículo oficial, atacó un punto de inscripción del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) en la región de Shinahota, Trópico de Cochabamba.



A este hecho se sumaron otros como la marcha oficialista en Shinahota para advertir que no pueden realizar actividad política otros partidos políticos en esa región, y "de identificarse alguno será expulsado y se le obligará a levantar su mesa de inscripción".



Murillo lamentó que ante esta situación, los legisladores y autoridades del partido de Gobierno justifiquen el accionar de sus bases lejos de condenar esas actitudes antidemocráticas.



En el documento, Murillo describe, como ejemplo, cómo el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, David Ramos, sostuvo que el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que postula a Carlos Mesa, "incurre en provocaciones al ingresar al Chapare para registrar a militantes. 'Es como entrar a una casa de campaña que no les corresponde', dijo Ramos", refiere en el texto.



El senador solicitó además al pleno del Tribunal Supremo Electoral "de manera inmediata garantizar el ejercicio pleno y complementario de la democracia, garantizar el ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, y precautelar el ejercicio de la democracia en todo el territorio del Estado Boliviano".



También solicitó iniciar de oficio una investigación contra los responsables del hecho lamentable de Shinahota, ocurrido la semana pasada, "por impedir, obstaculizar y/o limitar el ejercicio de los derechos políticos, así como ejercer coacción electoral".