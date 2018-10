Hoy es el día mundial contra este mal, cuando afecta a la mama

Desinformación y miedo 'Trabas' del diagnóstico temprano de cáncer

Enfermedad. Son cientos de personas que luchan contra este mal: conoce la historia de Gladys Romero y de Carmen Rosa Pérez que aún están en la batalla y de Selva Parada, quien ya la venció en dos ocasiones.

Miércoles, 17 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Batalla. Carmen Pérez aún está luchando contra esta enfermedad, ya tiene programada su cirugía.

Un día salí a vender pan. Me picó como si fuera una hormiguita (en su pecho izquierdo) y me froté.

Recuerdo que estaba con mandil blanco y en un ratito quedé bañadita de sangre porque el tumor ya era grande. Como pude agarré mis cosas y me fui a una clínica. Compré una inyección y me calmó el dolor así que fui a casa”, contó Carmen Rosa Pérez, a tiempo de recordar que ese cambio en su cuerpo, el tumor, ella lo notó varios meses atrás, aunque no sabía qué era, cuando tan solo estaba del tamaño de la semilla de una naranja, por lo que incluso lo intentó curar solo con Mentisan.

En los últimos meses se evidenciaron las dificultades que existen en el sistema público de salud para el tratamiento contra el cáncer, entre estos: la falta de personal, de infraestructura y de insumos. Una situación que hace aún más compleja esta lucha, es que el 80% de los casos se detectan en etapa avanzada, es decir estadio 3 o 4. Según las afectadas y los especialistas, esto se debe a la falta de información de los pacientes, al "miedo al diagnóstico" y al temor de no contar con recursos económicos para cubrir su tratamiento. Tal es el caso de Pérez, quien reconoció que desde el comienzo sabía que tenía alguna enfermedad pero demoró cerca de un año en ir al médico por "miedo" al diagnóstico y porque tenía la esperanza de curarse con remedios naturales. Hoy se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama y en la oportunidad se refleja la lucha que tienen los pacientes de este grave mal.

Busca recursos para su cirugía. Ya pasaron dos años desde que Pérez comenzó a someterse a las quimioterapias. Aunque no fue regular desde el inicio, tan solo le hicieron una y lo dejó por al menos seis meses. "Con tan solo una (quimioterapia) se desapareció la hinchazón (de su pecho). A los seis meses volvió a crecer con más fuerza. Pero yo seguía trabajando y lavando ropa para mis enanos (tiene dos hijos menores de edad). Nadie me explicó lo grave de la enfermedad", indicó a tiempo de explicar que incluso a lo largo de los seis meses que abandonó el tratamiento, en una vez que lavaba volvió a "reventar" el tumor y se aseó con vinagre para tratar de eliminar el olor, pero aún así no fue al médico sino tres meses después.

"No solo era miedo, yo tengo muchas deudas. Pago al banco. Yo trabajaba para pagar mis deuditas y para mis hijos", explicó Pérez, quien finalmente asistió al doctor debido a que su hijo mayor, una vez que estaba de visita en su casa, notó su mal y la "obligó". Actualmente Pérez ya concluyó sus quimioterapias y está en busca de recursos para su cirugía. Para las personas que puedan ayudar su número de contacto es 755-85524.

Tenía conciencia de hacerse PAP, no mamografías. Gladys Romero, por recomendación de sus familiares y pese a no tener antecedentes de algún familiar que enfrentó el cáncer, tenía de práctica de hacerse una vez al año el papanicolau. Sin embargo, no la mamografía. Ella enfatiza que no tuvo síntomas marcados del cáncer de mama, solo un leve dolor de brazos y de pecho, además de mareos muy ocasionales. "Un año que fui al doctor para hacerse el papanicolau. Él me recomendó hacerme la mamografía. Así que me derivaron a Santa Cruz. No creo que me hubieran podido diagnosticar antes. No tenía síntomas", recordó, Gladys. Ella tiene dos hijos menores de edad, a quienes deja, en Yacuiba (Tarija), a cargo de su esposo para venir a Santa Cruz a las quimioterapias, recién se sometió a la tercera. Para cubrir sus gastos con sus familiares realizaron varias kermés para recaudar fondos. "Esta enfermedad le cambia la vida a uno, a la familia, a todos. Es una lucha conjunta", remarcó.

Selva enfrentó dos veces el cáncer y venció. Selva Durán venció dos veces al cáncer. En el 2001 le diagnosticaron por primera vez cáncer de mama, ella acudió al médico debido a que se hacía autoexámenes con frecuencia y detectó una protuberancia en su pecho derecho. "Me sentí muy triste porque usted sabe que el seno en la mujer es el complemento femenino del cuerpo. El ser humano no está acostumbrado a que le digan cáncer porque uno asemeja cáncer con muerte", dijo.

Luego de recuperarse por primera vez de este mal se hizo controles una vez al año durante los siguientes cinco. Sin embargo, luego de esto los cortó y este mal volvió a presentarse en su otro pecho, 14 años después de la primera ocasión. "Un día cuando estaba en el espejo me vino una picazón en el seno izquierdo. Metí uña y sentí una bolita y dije me volvió de nuevo. Empecé de nuevo a batallar y vencí", expresó.

Concluido tratamiento se requieren controles rigurosos. La mastóloga, Mónica Raya explicó que cuando una paciente tuvo cáncer en una mama hay cinco veces más de probabilidades que le dé en la otra, más aún si en la primera ocasión se detectó en etapa avanzada. Por ello, enfatizó que son necesarios los chequeos médicos, una vez concluido el tratamiento, a los tres y a los seis meses, luego de esto una vez cada año.

La especialista enfatizó que mientras más temprano se detecta más probabilidades hay de salvarse.

Aunque reconoció que muchas veces esta enfermedad no presenta síntomas sino ya en etapa avanzada.

Detalló que las personas se deben hacer autoexamen mamario y buscar cualquier protuberancias en la mama, verificar constantemente que no tengan secreción en el pezón o alguna zona rojiza. "No todo los nódulos son directamente cáncer, pero basta con que se tenga un cambio en el cuerpo para ir al doctor. El principal problema que tenemos es que las pacientes piensan erróneamente, "yo prefiero no saber", remarcó.

Durante todo este mes hay una campaña en el Oncológico por mamografías a mitad de precio, para promover el diagnóstico temprano.

Los casos de cáncer de mama cada año van en ascenso, mientras en el 2016 se reportaron 204 nuevos en el hospital Oncológico, el año pasado subieron a 252.

Necesitan ayuda para continuar sus exámenes

Jennifer G. ‘Lupita’ Vargas (23) lucha desde hace años contra el cáncer. Debido a esta enfermedad ya le extirparon una pierna. Hace poco le detectaron nódulos en sus pulmones y necesita terapia con metrotexate y el dosaje, un tratamiento que no se realiza en el país.

Actualmente ella, también conocida como "Cambita en apuros", junto a sus familiares y amigos, impulsan una campaña para recaudar recursos económicos para poder viajar al exterior y tener la oportunidad de seguir luchando por su vida. Para poder ayudarla, a esta paciente que continúa luchando y no se deja doblegar por la enfermedad, se puede contactarla a través de su cuenta en Facebook, en la que está como, "Cambita en apuros".