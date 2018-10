Trabajadores de UPEA se declaran en paro indefinido por salarios

Los administrativos cerraron las puertas de esa casa superior e impidieron el normal desarrollo de las actividades académicas

Martes, 16 de Octubre, 2018

Los administrativos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) cerraron las puertas de esa casa de estudios superiores por el paro indefinido que inició este martes en demanda del pago de salarios.

"Estamos en una medida drástica, nos hemos declarado en paro indefinido porque no nos han dado una reposición salarial justa. Desde esta mañana se ha cerrado las puertas de la Universidad", dijo Andy Huanca, representantes de los trabajadores de la UPEA.



El dirigente advirtió que en caso de que no atiendan sus demandas, a partir de mañana instalarán varios piquetes de huelga de hambre.



"Si no nos atienden, todos los trabajadores vamos a ir a una huelga de hambre. Desde mañana vamos a instalar algunos piquetes. Esto (la protesta) no es culpa nuestra, es responsabilidad de la Federación de docentes que no atendió nuestras demandas", agregó.



La protesta causó la molestia de los universitarios y docentes que pretendían pasar clases. Por las redes sociales de la UPEA, los estudiantes criticaron el accionar de los trabajadores.