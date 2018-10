Manifiesto desde la ANP

Periodistas contra la intolerancia

Situación. Se han registrado casos que vulneran el art. 14 de la Constitución Política.

Martes, 16 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Hecho. Iturri fue agredido verbalmente. Sus colegas se manifestaron en contra del incidente.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó un firme rechazo a la intolerancia contra la difusión de ideas, la libertad de pensamiento y el trabajo periodístico, tras una semana de incidentes que lesionan los principios democráticos.

Antecedentes. Según señalan desde la institución uno de ellos es un hecho absolutamente lamentable. La agresión verbal contra el director de Contenidos de la red de televisión ATB, Jaime Iturri Salmón, el viernes 12 de octubre. Este incidente "merece repudio porque vulnera su libertad a ejercer el periodismo con libertad, y a ejercer su ciudadanía con el goce de derechos expresados en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado (CPE). La Carta Magna, de febrero de 2009, señala que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica.., recuerda la ANP.

Otro caso. De la misma manera, la ANP rechazó –la semana anterior- el silenciamiento del programa radial de la periodista Amalia Pando, “Cabildeo”, horas después de la entrevista al expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa. Los argumentos empleados por la autoridad departamental que administra eventualmente la radio estatal “Líder”, atropellan la libertad de expresión y la tolerancia que debe practicarse en democracia, agregó. La organización expresó repudio a todo acto que impida a los ciudadanos ejercer sus libertades constitucionales y reclamó al gobierno tomar acciones para que se cumpla el parágrafo tercero del artículo 14 de la Constitución que expresa: El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

Desde el Gobierno. El Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales, pidió ayer a los partidos evitar la confrontación y recomendó a las organizaciones sociales y cívicas no caer en las provocaciones, 3 días después de que el periodista Jaime Iturri, director de la privada red de televisión ATB, fuera agredido en un restorante de la ciudad de Cochabamba, por un sujeto que llegó a advertirle que cuando "caiga el Gobierno no va poder caminar tranquilo por la calle". Los diputados del MAS, David Ramos y Elmar Callejas, exhortaron no caer en las provocaciones de la oposición y evitar la confrontación, también luego que militantes del partido gobiernista y simpatizantes del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI, que postula a la Presidencia al periodista Carlos Mesa en las elecciones primarias de enero y las generales de fines de 2019) sostuvieran encendidos careos en el Chapare, centro del departamento de Cochabamba.