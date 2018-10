En Santa Cruz son 120 en total

Preinscripción escolar, conozca las unidades que la realizarán

Educación. Según el Ministerio del área se debe iniciar el lunes próximo en Santa Cruz. Se espera llegada de formularios. Sorteos serán desde el 26 de noviembre.

Martes, 16 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Formularios. Pueden ser solicitados y rellenados en el lapso de un mes al igual que el año pasado.

En esta gestión se realizará la preinscripción para las unidades educativas de mayor demanda con miras al registro de escolares de la gestión 2019. Este proceso, según se anunció desde el Ministerio de Educación, iniciará el lunes en Santa Cruz, en el resto de los departamentos se hará a partir de este jueves. A nivel nacional son más de 500 establecimientos que realizarán la preinscripción. En el caso de Santa Cruz son 120 (Ver listado), en los cuales los padres de familia podrán solicitar los formularios durante aproximadamente un mes. Aunque hasta finalizar la tarde de ayer este documento aún no llegó hasta la Dirección Departamental de Educación (DDE) por lo que el día de inicio podría variar.

Prohibido cobros. El director departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, explicó que desde septiembre se envió una circular a todos los establecimientos educativos para que reporten la demanda que suelen tener y en base a esto se elaboró el listado de los 120 que participarán de este proceso en Santa Cruz este año. Morales resaltó que la preinscripción es gratuita. “Tenemos reportes que algunos colegios están cobrando por este tema de preinscripción o están solicitando exámenes de ingreso. Le pedimos a los padres que denuncien esto pues no es necesario. La preinscripción es gratis y se debe iniciar solo cuando se entregue el formulario”, enfatizó.

De acuerdo al Viceministro de Educación Regular, Valentín Roca, no hay prioridad para los que se registren primero, pues se puede solicitar, llenar y dejar el formulario de preinscripción hasta este 16 de noviembre. Cada unidad educativa debe fijar la fecha del sorteo, que debe ser entre el 26 al 30 de noviembre. Agregó que la preinscripción es automática para Educación Inicial, Primaria y Secundaria en los siguientes casos: tienen hermano o hermanos en la unidad educativa; viven cerca a la unidad educativa (previa presentación de documento probatorio); la madre, padre o tutor trabaja en inmediaciones de la unidad educativa previa presentación de certificación de trabajo expedido por la instancia correspondiente.

Proceso incluye a particulares. Este es el segundo año consecutivo que se realiza la preinscripción y en el listado principalmente figuran establecimientos fiscales y de convenio. Aunque también hay tres centros privados en la capital cruceña: Marista, Cristo Rey y Madre Vicenta Uboldi. Además uno en el municipio de Montero, el Salesiano Muyurina. Entre los fiscales hay centros como el Nacional Florida, San Martín de Porres, Bellas Artes, Padre Jaime Cagnon, Josefina Bálsamo Cordecruz, entre otros.

2 Millones

de estudiantes son los que están registrados en todo el país.

Proceso a seguir

Pasos

1.- Solicitar formulario de la unidad educativa

2.- Llenar formulario, firmarlo y entregarlo acompañado de la documentación.

3.- Firmar el libro habilitado para la preinscripción.

4.- Exigir la entrega del talón del formulario como constancia de la preinscripción y la contraseña para el sorteo.

5.- Asistir el día y hora del sorteo a unidad educativa

6.- La dirección de la unidad educativa tendrá un acta del sorteo, con la nómina de los estudiantes beneficiados.

Ciudad

Zenobia Aponte

Evangélico Buenas Nuevas A

Evangélico Buenas Nuevas C

Carlos Laborde Pullido A

Carlos Laborde Pullido B

María Teresa Pullido

Hugo Banzer Suárez

Santa Claudina Thevenet C.

Ignacio Warnes A

Enrique Osso IV (San Julián)

La Salle

José María Ruiz Díaz

Inmaculada Concepción

Niño Jesús

Niño Jesús

Virgen de Guadalupe 1

Juan Laborde Morel

Luz y Saber II

Josefina Bálsamo de Los Pinos

Mariscal Sucre B

Mariscal Sucre A

San Martín (Mañana)

Enrique Finot C

Santa Rosa de Lima

Hno. Aldo Rosso I

San Martín de Porres II

San Martín de Porres I

Josefina Bálsamo Los Tusequis

La Santa Cruz II

Josefina Bálsamo Cordecruz

Francisco Besucco

Divino Niño

Santa Ana Villa Bolivia

Mariscal Sucre C

John Fitzgerald Kennedy III

Rvdo. Lucas Casaert Baedemacker II

La Santa Cruz I

Arzobispo Daniel Rivero I

Cardenal Cushing

Cariñosito I

Cáritas IV

Corpus Christi

Cristo Rey I (PRIVADO)

Don Bosco Central A

Guillermo Weise

Hermanos Antonio y Marcos Cavanis

Jesús María I

La Merced III

Madre Vicenta Uboldi (PRIVADA)

Marcelino Champagnat I

María de Mattias

María Magdalena Postel III

Marista (PRIVADA)

Martín Sappl II

Mateo Kuljic Ilic A

Nacional Florida II

Nacional Florida I

Néstor Paz Zamora A

Feliz Bascopé Gonzales C

Nacional Ayacucho

Ángela Pinckert

Aniceto Arce

Santa Cruz de la Sierra

San Francisco

Ramón Darío Gutiérrez

Félix Bascopé Gonzales

Nacional Cotoca

San Silvestre

Bertha Cuéllar Vda. de Mercado

Elvira Parada B

Nueva Esperanza

Luterana Fe y Esperanza

Normandía Theveneth

Montero

1Daniel Rivero Ochoa (Mañana)

2Daniel Rivero Ochoa (Tarde)

San José Obrero (Mañana)

San José Obrero (Mañana)

María Auxiliadora A

Virgen de Cotoca C

Virgen de Cotoca B

Virgen de Cotoca A

Salesiana Muyurina B

Salesiana Muyurina C

Nacional Montero

Marceliano Montero

San Maximiliano Kolbe 2

San Maximiliano Kolbe 1

Nacional Guabirá 2

Nacional Guabirá 1

Nacional La Floresta

José Cronenbold

Germán Busch Becerra

Juancito Pinto

María Mazarrello B

Santa María Mazarrello D

Santa María Mazarrello C

San Antonio

Divino Niño

Teófilo Yuri

Fuente: Dirección Departamental de Educación