Se encuentran en emergencia

Gastronómicos bajan sus ventas en un 30%

Medida. En una asamblea del sector, definieron sacar un pronunciamiento en rechazo al doble aguinaldo.

Martes, 16 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Asamblea. Más de 50 restaurantes se reunieron de emergencia para definir medidas en rechazo al doble aguinaldo.

El sector gastronómico no está pasando por su mejor momento, ya que este año el sector formal, ha reducido sus ventas alrededor de un 30%, por lo que no están en la posibilidad de pagar un doble aguinaldo a sus trabajadores y en los próximos días sacarán un pronunciamiento en rechazo a esta medida que consideran inviable.

Ven una medida que no debería existir. Javier Aguilera, presidente de la Cámara Gastronómica, calificó que el doble aguinaldo es una medida que no tiene razón de ser y que no debería existir, porque no todas las empresas crecen lo mismo. "Los números son mentirosos, porque si vendió cero y el otro 10 en promedio los dos vendieron 5. El sector en la facturación ha crecido solo un 10%, pero eso no significa que a todos le haya ido bien, esto es una medida política que no tiene bases económicas", dijo Aguilera, quien agregó que solo el 30% de los negocios son formales, y el 70% informales. "En general las ventas han bajado aproximadamente un 30 por ciento, realmente se está en crisis, si muchos subsisten es porque se cambian de dirección, abren en su casa o se vuelven régimen simplificado", explicó.

Por otro lado, en la asamblea realizada el día de ayer con todos los afiliados, decidieron sacar un pronunciamiento argumentando en varios puntos porque rechazan el pago del segundo aguinaldo. "Como no ha salido el decreto, mucho menos su reglamentación , así que daremos a conocer nuestra posición en contra", argumentó.

Un diputado presenta proyecto de ley . El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, presentó a la Cámara de Baja un proyecto de ley que establece que el pago del doble aguinaldo debe ser solo para los trabajadores que ganen hasta Bs 7.000.

"Los beneficiarios serán servidoras y los servidores públicos, trabajadoras y trabajadores del sector público y privado del Estado Plurinacional, con el pago de un segundo aguinaldo; a los que ganen un haber mensual de hasta Bs 7.000.00 (sic)", especifica el artículo 1 del plan normativo. Asimismo, el proyecto detalla que la medida se aplique también para los trabajadores que hubieran sido contratados tres meses antes de culminar la gestión y que la retribución sea calculada por duodécimas.

4.61 Por ciento

fue el crecimiento de la economía que determinó el pago del segundo aguinaldo.