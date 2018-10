Cerca a la Casa del Pueblo

Enfermos cáncer reprimidos por la Policía

La Paz. Buscaban una reunión con el presidente Evo Morales para hacerle conocer los reclamos que sufre el sector.

Martes, 16 de Octubre, 2018

Un grupo de enfermos con cáncer del Hospital de Clínicas que protestaba exigiendo atención a sus demandas en inmediaciones de la Casa del Pueblo fueron duramente reprimidos por la Policía.

Los pacientes que gritaban "Es cuestión de vida", "No tenemos tiempo", "Estamos muriendo" fueron reducidos hasta una vereda, por un numeroso grupo de efectivos que intentaron desarticular la movilización de reclamo de los pacientes que pese a la lluvia y frío exigían una audiencia con el presidente Evo Morales para hacerle conocer sus preocupaciones.

Cayeron al piso por los golpes. Según el reporte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que acompañó la protesta, en la represión hubo agresiones contra los enfermos e incluso, afirmaron que varios de los movilizados cayeron al piso a consecuencia de los golpes.

Por su parte, la representante de los pacientes, Rosario Calle, lamentó la actitud de la Policía y aseveró que la molestia es por la falta de atención en el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología (IBRO) ya que no atiende a los enfermos del nosocomio miraflorino porque los fondos ya habrían llegado a su límite.

Reclamos. Otro de los reclamos, es la demora en la construcción del nuevo Oncológico del Hospital de Clínicas que debía iniciar en agosto.

"No tenemos profesionales, no tenemos equipos ni medicamentos. Ahora se ha cortado el tratamiento en Radioterapia porque no hay plata. Estamos muriendo, pedimos al Gobernador y al presidente que nos atiendan", indicó.

Calle reiteró su pedido a Morales para que los reciba en audiencia y conozca la realidad de los pacientes.

21 Personas

con cáncer han muerto hasta la fecha por falta de tratamiento.

