Política

TSE: No haber participado en Primarias no restringe al derecho al voto en las generales

La nota del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), surge a raíz de los escritos en las redes sociales que decían que este 15 de septiembre vence el plazo para la inscripción de militantes, y en caso de que una persona no se inscribía en los libros, éste no podría participar de los comicios generales el próximo año.

Lunes, 15 de Octubre, 2018

A través de un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aclara que los militantes que no participen de las elecciones Primarias están también habilitados para las elecciones generales de octubre del próximo año.

La nota del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), surge a raíz de los escritos en las redes sociales que decían que este 15 de septiembre vence el plazo para la inscripción de militantes, y en caso de que una persona no se inscribía en los libros, éste no podría participar de los comicios generales el próximo año.

“El no haber participado en las elecciones primarias no restringe el derecho de la ciudadanía en general ni de las y los militantes en particular a emitir su voto en las elecciones generales del 2019”, dice un párrafo del comunicado.

También el TSE recuerda que el voto de los militantes de las organizaciones políticas, no son obligatorias conforme a la Ley 1096, por lo tanto no se emitirá ningún certificado de sufragio.

Las elecciones Primarias se realizaran el 27 de enero en todo el territorio nacional y no se prevé la participación de los bolivianos que viven en el exterior.