Masistas defienden que sindicatos en el Chapare expulsen a sus afiliados por apoyar a Mesa

Señalaron que las decisiones en los sindicatos son orgánicas y los afiliados deben obedecer

Lunes, 15 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: El hombre de polera azul arrebató el cartel de forma agresiva la pasada semana. Foto: Erasmo Toaca

Los diputados Elmar Callejas, Valeria Silva y David Ramos del partido gobernante, este lunes, justificaron que las organizaciones del Trópico de Cochabamba expulsen a sus afiliados que apoyen a otros partidos opositores al MAS.



"Es normal y democrático, cuando una persona no obedece las decisiones de su organización son expulsados. Nadie puede ser sujeto de represalias, pero las decisiones sindicales se deben obedecer", declaró el diputado Callejas a ANF.



De esta manera justificó que tres personas fueran expulsadas, dos del Sindicato 25 de noviembre y uno de la Asociación de Volqueteros 1 de mayo en el municipio de Shinahota.



Su colega Silva también argumentó que en el Trópico de Cochabamba tienen todo el derecho "democrático" de no vincularse con partidos como el de Mesa porque éste fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.



"Paradójico el tuit. @carlosdmesag debe saber que la gente que vive en el Chapare tiene todo el derecho -democrático- de no querer nada que tenga que ver con el proyecto de quien fuera el 2 de #Goni. La historia no se borra, los muertos fueron también de allá", sostuvo en su cuenta de Twitter este domingo.



Las reacciones del oficialismo se generan después que la pasada semana, Erasmo Toaca instaló en la puerta de su domicilio una mesa para inscribir a los ciudadanos que quieran participar del Frente de Izquierda Revolucionario (FRI) y apoyar la candidatura presidencial de Mesa.



Pero poco después que llenó dos libros de gente interesada en registrarse, llegó un grupo del MAS en un vehículo oficial y retiró por la fuerza un cartel que llevaba la imagen de Mesa.



Las organizaciones afines al MAS se pronunciaron inmediatamente y advirtieron que no permitirán el ingreso de ninguna otra fuerza política opositora al MAS, en esa línea también expulsaron a Toaca de la Asociación de Volqueteros, y a otros dos de sus sindicatos de Moto Taxistas.



El jefe de bancada del MAS, David Ramos, calificó de "provocación" que el FRI ingrese al Chapare, uno de los bastiones cerrados del partido gobernante.



Callejas criticó a los denominados partidos "neoliberales" por no respetar el espíritu de los sindicatos, los que toman sus decisiones de manera orgánica y por mayoría. "Carlos Mesa y otros políticos siempre han faltado al respeto a los sindicatos donde tienen poder de decisión", comentó el legislador.



Sin embargo, Callejas manifestó que todos los partidos políticos deben tener el derecho de ingresar a cualquier territorio, como el Chapare, porque es legal y democrático. "No debemos caer en provocación ni violencia", precisó.