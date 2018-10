Se desata conflicto en el puente de Rurrenabaque y se pone en duda fecha de entrega

La ABC, que admitió haber construido los accesos al puente sobre fallas geológicas, anunció la entrega de la obra para el mes de noviembre y dijo haber cumplido con la indemnización de los vecinos afectados, que demostraron su derecho propietario con documentos de Derechos Reales

Los vecinos de la zona sur del municipio de Rurrenabaque cumplen el cuarto día de bloqueo en los accesos al puente que unirá a esta población con San Buenaventura, al otro frente del río Beni. Exigen indemnización justa por la afectación en sus propiedades, obras adicionales que garanticen el suministro de agua potable, así como la prevención del desastre para el periodo de lluvias.



"Desde el día viernes se iniciaron los bloqueos en las calles Abaroa y Comercio; son dos puntos de bloqueo, y hasta la fecha no nos dieron ninguna solución y por eso estamos preocupados porque no hay respuesta del alcalde, Anacleto Dávalos (MAS), de la empresa supervisora PROES, ni de la Administradora Boliviana de Carreteras", afirmó a ANF el dirigente de la Organización Territorial de Base (OTB) de zona sur, Yori Sossa.



El dirigente amazónico puso en duda la fecha de entrega de la obra, que según la ABC estaría concluida hasta noviembre, debido a las diferentes observaciones técnicas y sociales que hicieron los pobladores de Rurrenabaque a la obra construida sobre una falla geológica advertida desde el año 2006. Advirtió que no se permitirá avanzar en la obra en la zona sur, donde las entidades involucradas no habrían cumplido con su parte.



"Se afectaron viviendas y terrenos de una familia de la tercera edad que tiene un hijo con discapacidad y de otras más a las que no se les paga una indemnización justa a pesar de contar con documentos de Derechos Reales; se tiene problemas de taponamientos, se puso alcantarillas de plástico por donde transitarán vehículo de alto tonelaje en lugar de poner por las aceras, lo que nos genera mucha preocupación", señaló



La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a través de su gerente, Boris Calcina aseguró que se cumplió con el pago de indemnización a las familias afectadas en sus propiedades, previa presentación de documentos de Derechos Reales.



Calcina defendió el trazo del puente San Buenaventura-Rurrenabaque, que quiebra el casco viejo del pueblo turístico, como la alternativa "más viable" técnica, económica, social y ambientalmente a pesar que se admitió de la presencia de "pequeñas" fallas geológicas en los accesos de la estructura.



"Es la alternativa de factibilidad más viable de las que había (...). Hay todo un respaldo técnico que es lo más objetivo, lo otro, son suposiciones que pueden ser bien intencionadas o tal vez mal intencionadas. Lo más objetivo son estos estudios hidrológicos, geológicos, de criterios de la opción más viable", afirmó el gerente Regional de la ABC, Boris Calcina en entrevista a ANF.



Obra sobra falla geológica



Sin embargo de acuerdo al plano y descripción geológica de la zona del proyecto elaborado por los consultores Carl Bro y CAEM, la franja con falla geológica inversa pasa por Rurrenabaque y atraviesa San Buenaventura en una longitud de más de 3 kilómetros coincidentes con el trazo.



Ante la consulta si la ABC está en condiciones de garantizar que el puente no agravará el desastre, debido a que fue levantado aguas arriba del pueblo, que sus accesos van por medio del casco viejo y sus plataformas atraviesan una zona con falla geológica donde el 2014 hubo un deslizamiento que sepultó a nueve personas, Calcina respondió con evasivas y no comprometió un menor impacto.



"El 2014 se firmó un contrato de construcción y para suscribir se tuvo que cumplir con la norma del sistema de contratación, se tenía que contar con el documento técnico, económico, social y ambiental (TESA) que hizo el análisis de alternativas, y por ende hizo el respaldo técnico geológico que ha tenido que ser parte de un análisis de factibilidad para el análisis de selección", dijo Calcina.



Pero mucho antes, en noviembre de 2006, según documentó Daniel Robison, agroecólogo de Rurrenabaque, durante el proceso de socialización del proyecto se alertó de las graves consecuencias de elegir la alternativa "A" con falla geológica, frente a la "B" que ofertaba un trazo más abajo a la altura de la isla, que implicaba aumentar aproximadamente $us 1,5 millones, pero de menor impacto socioambiental.



"Se dijo no nos parece que el puente pase por el pueblo, pasa por una falla geológica, pasa cerca de las escuelas, pasa a una cuadra de la plaza, corta el casco viejo, corta todo nuestro sistema de agua (...). Si en la carretera por Chuspipata a Coroico hay una falla y no hay por donde más pasar, ni modo. Pero aquí había opción ´A´ con falla y opción ´B´ sin falla", dijo Robison.