Afirman que preparar Ilo para grandes cargas requerirá inversión de unos $us 700 millones

Lunes, 15 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: La Voz de Tarija

El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Javier Hinojosa, manifestó este lunes que acondicionar el puerto de Ilo del Perú para recibir grandes volúmenes de carga boliviana requerirá una inversión de al menos 700 millones de dólares.



"Se ha hablado de entre 400 a 700 millones de dólares, dependiendo de las cosas que se van a hacer, solamente en rompeolas entiendo que va haber unos 250 millones de dólares en inversión", expresó Hinojosa.



El sábado llegó por el puerto de Ilo 13 mil toneladas de carga boliviana, en un acto simbólico para que empresas nacionales obtén por esa vía y resten volúmenes a los puertos chilenos de Arica e Iquique.



Sin embargo se trata de una cantidad mínima respecto a la carga que circula por los puertos chilenos que llegan a 3 millones de toneladas. "Casi tres millones de toneladas se mueven por Arica e Iquique, entonces el volumen de 13 mil toneladas es el manejo en una mañana", dijo el empresario.



Hinojosa destacó que el puerto de Ilo es una buena alternativa que debe ser desarrollada a futuro, ya que requiere hacer inversiones significativas en defensas, rompeolas, servicios de grúas, y "sobre todo trabajar el tema de la frecuencia naviera, porque no está en la memoria de las compañías navieras y no se puede planificar".



Si bien Ilo no forma parte del itinerario de las compañías navieras, como Arica, lo que constituye una gran desventaja, funciona muy bien con envíos charter.



"Si puede trabajar muy bien con charters, con algunas cargas específicas, sobre todo cargas sueltas, se puede trabajar muy bien e inmediatamente, es una buena alternativa que tiene que ser desarrollada para futuro", remarcó.



Respecto a Ilo, que tiene restricciones, el puerto de Arica es multipropósito y donde se puede manejar contenedores, granel, líquidos, carga peligrosa, entre otros.



El gerente de la Cámara indicó que estos temas serán analizados en un foro nacional de exportadores a realizarse el 6 de noviembre, a la cual se invitará a la Empresa Nacional de Puertos del Perú (Enapu), a las empresas portuarias de Iquique y Arica, y a los responsables del proyecto de la hidrovia Paraguay-Paraná.