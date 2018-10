Jóvenes arman discotecas móviles en lagunas del Urubó

Lugares turísticos afectados por descontrol y consumo de alcohol

Las lagunas Capiguara y Equipe Urubó se han convertido en el punto de encuentro de jóvenes, quienes llegan con sus vehículos y arman su propia fiesta en los alrededores.

Lunes, 15 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: En la laguna Capiguara jóvenes arman sus discotecas móviles.

L os accidentes automovilísticos es una de las problemáticas más comunes en la actualidad ya que los vehículos particulares son medios de transporte bastante utilizados en estos tiempos para trasladarse de un lugar a otro. Pero muchas veces la imprudencia, el consumo del alcohol, poco conocimiento sobre las normas de tránsito, falta de control por parte de las autoridades, hacen que este tipo de situaciones no llegue a mejorar. Cada día esta problemática involucra más a los jóvenes, cuyos padres no ejercen algún tipo de control sobre ellos y estos llegan a refugiarse en las bebidas. Esta situación se ve reflejada en diferentes zonas de la ciudad. Pero un punto de encuentro muy particular ocurre en la prestigiosa zona del Urubó, donde los jóvenes llegan en vehículos y arman sus discotecas móviles, al rededor de la laguna Capiguara y Equipe Urubó.

El 'junte' de los jóvenes alrededor de la laguna. La laguna Capiguara, que se encuentra a unos 13 kilometros de Santa Cruz de la Sierra, ingresando por el puente del Urubó, camino hacia Porongo, sin duda es un lugar turístico muy atractivo para compartir en familia. Pero el ambiente cambia por la noche, especialmente los fines de semana. Gran cantidad de vehículos que se parquean, empiezan a funcionar como discotecas móviles al borde de la laguna. Jóvenes inciden en el consumo de bebidas alcohólicas y hacen sonar sus parlantes con volumen elevado. El verdadero peligro surge cuando estos vehículos se retiran de este lugar, ya que la mayoría de las personas salen bajo efectos del alcohol, producto de ello se originan accidentes de tránsito.

Controles de la Policía . El coronel Igor Echegaray, subcomandante de la Policía de Santa Cruz, indicó que evidentemente en la zona del Urubó no existe mucha presencia policial. "La zona del Urubó es un lugar altamente residencial, no tenemos mucha presencia policial, pero los controles son permanentes a través del comando de La Guardia".Agregó que en esta zona hacia Porongo se tienen marcados dos lugares, donde se produce mayor descontrol por parte de jóvenes. "Los hechos de inseguridad y accidentes en esta zona del puente del Urubó, derivan particularmente de dos lugares que son la laguna Capiguara y Equipe Urubó. En estos sitios, jóvenes se apersonan con sus vehículos y causan un desenfreno total", enfatizó el subcomandante.

Recalcó que el trabajo para hacer los controles debe ser en conjunto con las autoridades de ambos municipios y no solo de la Policía. "Las autoridades municipales están en la potestad de clausurar, controlar y verificar si estos lugares cumplen con todas las normas correspondientes", agregó.

Conductores ebrios, raíz de los accidentes. Por su parte, el coronel José Luis Pereira, director de tránsito en Santa Cruz, sostuvo que cada hecho que ocurre por la zona del Urubó es originado por el exceso de velocidad o conductores en estado de ebriedad. "La seguridad ciudadana nos compete a todos, pero en este caso particular, la alcaldía de Porongo, debería tomar medidas de control", manifiesta Pereira.

Quien, además, indicó que se reforzarán los controles y se pretende tener una reunión lanzando la convocatoria a los propietarios o representantes legales de estos lugares laguna Capiguara y Equipe Urubó.

Hacer controles en el Urubó es responsabilidad del municipio de Porongo. Desde el Concejo, el edil Tito Sanjinez aclaró que el municipio de Santa Cruz no tiene ninguna responsabilidad en ejercer controles por la zona del Urubó. "Regular estos lugares es una obligación del alcalde de Porongo. Ellos no tienen ninguna norma para controlar este tipo de actividades. Están destruyendo estos lugares turísticos", dijo Sanjinez.

Entre tanto, el alcalde de Porongo, José Luis Carrillo, que se encontraba en una huelga de hambre en la plaza principal 24 de Septiembre para exigir la construcción del puente Bicentenario, no quiso hablar respecto a este tema. "Primero vamos a esperar solucionar el tema de los puentes y luego actuaremos para realizar controles en los lugares del Urubó", expresó.

Fatal accidente se produjo el anterior fin de semana. Pereira recordó que el pasado fin de semana dos conductores en estado de ebriedad ocasionaron un aparatoso accidente en la carretera a Porongo. "Cerca a las colinas del Urubó, lamentablemente un conductor bajo influencias alcohólicas invadió el carril contrario e impactó con otro vehículo, producto de ello, falleció una persona de la tercera edad", recordó el oficial.

La embriaguez es la segunda causa de accidentes. Según los datos del Observatorio boliviano de seguridad ciudadana y lucha contra las drogas, para la gestión del 2017, del total de causas que ocasionan los accidentes de tránsito, un 77% fue por imprudencia del conductor y un 8.6% causado por estado de ebriedad. Seguido se encuentra el exceso de velocidad con 8.4%. En total se registraron 9.736 hechos de tránsito.

La 'Favela' incomoda a las cabañas del río Piraí

Vecinos de las cabañas del río Piraí denunciaron la semana pasada que una de las cabañas, de nombre "La favela Resto Bar", organizaba eventos bailables sin ninguna autorización. Fredy Contreras, dirigente de los cabañeros, expresó que en este lugar permanecían hasta altas horas de la noche. "Ellos estaban justo atrás de las cabañas, en unos asentamientos clandestinos, cada fin de semana armaban sus escenarios y venían grupos musicales", relató.

Sin embargo, una vez conocida la denuncia, autoridades de la Alcaldía y la Policía realizaron la intervención.

El coronel Miguel Mercado, comandante del Distrito Policial número 4 (DP4), indicó que se realizó el control de manera oportuna y procedieron a clausurar este lugar. "Los dueños de esta 'favela' no contaban con ninguna autorización, ni permiso para armar sus eventos. Incluso hacían la invitación mediante las redes sociales para que la gente asista a este lugar", manifestó Mercado.

Asimismo, agregó que los controles por las cabañas del río Piraí son permanentes. "Nosotros vamos a preservar esta zona turística, es lo que hemos venido haciendo con el plan Piraí seguro, que hasta ahora nos ha dado buenos resultados". afirmó el comandante.

La finalidad es que más turistas puedan disfrutar sin temor a la delincuencia.

'El joven consume bebidas para sentirse aceptado'

Entrevista: Oliver Silva

Cargo: Psicólogo

Los jóvenes llegan a consumir bebidas alcohólicas a temprana edad porque la misma sociedad ha creado una mentalidad de que aquel que no bebe es un antisocial. Además, existen padres que son muy permisivos con sus hijos y los mal acostumbran.

P. ¿Qué motiva a los jóvenes a iniciarse en el consumo del alcohol?

O.S: La mayoría de las cosas que motivan a los jóvenes a iniciarse en el consumo del alcohol es porque de esa manera se llegan a sentir más populares al acercarse a otros y se sienten más aceptados, se integran a un grupo y no se sienten excluidos.

P. ¿Cómo darse cuenta si hay consumo de alcohol excesivo?

O.S: Como padres se debe tener información de los hábitos, lugares que frecuenta, actividades y amigos. Se debe ser más reactivo y precavido. No actuar después que algo malo ocurra.

P. ¿Cómo lograr orientarlos en su juventud?

O.S: Lo primero que hay que tomar en cuenta es que un adolescente es una persona joven que está en un proceso de búsqueda de su identidad, entonces no tiene las cosas claras. Está haciendo un experimento consigo mismo. Entonces se debe trabajar desde la educación emocional, enseñar al joven sobre las consecuencias que pueden ocurrir debido al consumo de bebidas alcohólicas.

P. ¿Los padres que otorgan un vehículo a su hijo a temprana edad le hacen un daño?

O.S: Claro y esto pasa en la figura de padres permisivos. Aquellos que se consideran buenos padres dando todos los gustos a sus hijos y de cierta forma escapan de sus responsabilidades. Pero de esta manera solo están ocasionando un daño. Incluso hay padres que llegan a encubrir los comportamientos malos de sus hijos. Entonces no crean la conciencia en sus ellos y los mal acostumbran.

P. ¿Cómo trabajar como sociedad para mejorar y evitar que los jóvenes consuman bebidas alcohólicas?

O.S: En conjunto lo que nosotros debemos hacer como una obligación moral, es censurar cualquier tipo de actitud que tienda a romper la norma social. La misma gente culturalmente se ha acostumbrado a que tiene que haber bebida para festejar cualquier cosa. Entonces la misma sociedad nos dice que aquel que no bebe es un aburrido o un antisocial. Se debe cambiar esa mentalidad en todos, para que los jóvenes no se acostumbren a lo mismo y se desarrollen con esa mentalidad.