En el marco del decenio de la comunidad afrodescendiente

Pueblos Afrobolivianos van por lengua y territorio

En el país se estima que hoy existe una población de 25.000 personas, un tercio de ella vive en el departamento de Santa Cruz, como segunda región poblada del país.

Lunes, 15 de Octubre, 2018

En el marco del decenio internacional para la población afrodescendiente 2015-2024 de las Naciones Unidas, la población afroboliviana en su presentación de la agenda política y social, acto llevado a cabo la pasada semana en la ciudad de La Paz, desafía consolidar su propia lengua y a la vez territorio, en los próximos seis años.

Carlos Ballivián Vásquez, coordinador del Consejo Nacional Afroboliviano (Conafro), afirma que la apuesta forma parte de un proceso de construcción, como así lo ha sido a lo largo del tiempo la histórica presencia de los afrodescendientes en América Latina y en particular de Bolivia.

"Yo parto de la premisa de que las lenguas se construyen y se heredan. Por ejemplo, cuando te dicen que dicha palabra proviene del latín o griego, eso quiere decir que es una construcción de varias lenguas a lo largo del tiempo. En ese ámbito, la lengua afroboliviana es el resultado de un proceso de construcción en el que estamos abocados", explicó Ballivián a El Día.

En referencia al territorio, Mónica Rey, diputada supraestatal, refiere que hay muchos avances inclusivos, inherentes a un periodo de esclavitud, donde los habitantes afrodescendientes utilizados en trabajos forzosos se quedaron por décadas en la hacienda de sus patrones. Según Ballivián, esos territorios deben ser declarados ahora propiedad de los afrobolivianos, cuyo proceso tiene importantes avances, en términos de que finalmente se declare como una Tierra Comunitaria de Origen en favor de estos pueblos.

"Es un planteamiento que estamos haciendo nosotros en espacios específicos en haciendas donde los afrodescendientes fueron explotados, sin dañar las TCOs de pueblos indígenas, argumentó la autoridad.



Un contexto estadístico. Según la información proporcionada a El Día, por la oficina de Naciones Unidas en Bolivia, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población afroboliviana al censo 2012 registró alrededor de 23.330 personas en todo el país. Tomando en cuenta el índice de crecimiento poblacional se estima que actualmente existen más de 25.000 habitantes de población afroboliviana, cuyo 38% se encuentra en el departamento de La Paz. Entre tanto, Santa Cruz tiene un tercio de dicha población, ocupando la segunda región más importante con el 33,6% de afrobolivianos. Entre La Paz y Santa Cruz, solo 1.000 personas es la diferencia de población afroboliviana.

"Hay un recorrido histórico de la comunidad afrodescendiente. En primer lugar se ha migrado a La Paz, luego a Cochabamba y posteriormente a Santa Cruz, como en el caso del municipio de Los Negros donde dicha población se ha edificado sobre hacienda de explotación a esclavos afrodescendientes", argumentó Ballivián.

Además, se establece en estructura por sexo, 53% varones y 47% mujeres. La mayor proporción de la población afroboliviana está entre 20 y 24 años, mostrando una población predominantemente joven. En términos de tasa de analfabetismo, este alcanza a 3,1%, de los cuales el 1,5% es en hombres y 4,9% en mujeres.

En tanto que en educación, la población afroboliviana tiene 8,7 años de escolaridad, que equivale a la primaria completa, más los dos primeros grados del nivel secundario.

Con relación al empleo, 55 de cada 100 personas en edad de trabajar se encuentra económicamente activa. Con relación al empleo el 50% de los afrobolivianos son trabajadoras/es por cuenta propia, y un 42,3% es asalario y 7,4% abocada a otras categorías ocupacionales. Asimismo, 45 de cada 100 afrobolivianas y afrobolivianos se encuentra en situación de pobreza. El 38 de cada 100 en pobreza moderada y 6 de cada 100 en situación de indigencia.

Respecto a la actividad económica y ocupacional, el 31,2% de la población afroboliviana se dedica a la actividad agrícola, pecuario, forestales y pesqueros.

Zenaida Pérez, de la comunidad Yabalo, provincia Sud Yungas, del municipio de Irupana, donde viven alrededor de 15 familias, señala que en los últimos años en términos de reconocimiento de derechos, inclusión social se ha experimentado importantes avances, el mismo que es gradual.

"Ahora se ve una mayor participación de la población afroboliviana, incluso en el ámbito urbano, pero lo que falta es luchar contra el racismo estructural que sigue vigente y contra el desarrollo alternativo que se plantea en nuestras comunidades, dado que nuestro principal medio socioeconómico es la producción de la coca", señaló Pérez.

Los desafíos por afrontar. En un contexto geográfico de los Yungas, donde no ha habido la presencia de pueblos indígenas, el pueblo afroboliviano en esa región ve muy promisorio consolidar a su favor la posesión definitiva a su favor de su territorio. Sin embargo, mientras a nivel nacional los avances en términos de derechos jurídicos y constitucionales son importantes, la gran brecha por desarrollar se encuentra en los municipios donde esos derechos aún no han sido incluidos en las diversas cartas orgánicas en cada uno de los municipios al cual pertenecen los afrobolivianos.

"La tarea no solamente es del Estado, sino de las entidades territoriales como son los municipios, donde debemos trabajar todavía, en términos de reconocimiento, justicia y desarrollo", expresó la diputada Rey.

Por su parte, Diego Pari, canciller del Estado Plurinacional, señala que la comunidad afroboliviana es una comunidad vigente, fuerte y que diversifica la apuesta de desarrollo del país aportando con su diversidad y cultura como parte de la plurinacionalidad de Bolivia.

"Esta comunidad con mucha historia y con mucha fortaleza por la vigencia de sus derechos, obviamente aporta con su diversidad a este país con mucha riqueza cultural. Y socioeconómicamente, es parte de la fortaleza del país", dijo Pari.

En tanto para Valentín Flores, coordinador de la comunidad Cala Cala, municipio de Coripata (provincia Nor Yungas), cuyo centro de interpretación de la hoja de coca, la cultura afroboliviana y la producción de café, asegura que en su sector se han elaborado eficientemente la carta orgánica donde tuvieron activa participación en términos de empoderamiento del territorio. "Nosotros somos vivientes casi naturales de toda esa zona de Coripata, pese a que no tenemos territorio, pero lo que nos favorece es que en ese lugar no ha habido pueblos originarios o indígenas, en ese ámbito estamos en proceso de pedir la dotación de un territorio, cuyo proceso es aún un tema pendiente", señaló.

Para la diputada Rey no solo el Estado se ocupa del tema, sino la participación institucional de los municipios y la gobernación, con el impulso de consolidar un mayor reconocimiento de derechos como son la lengua y el tema de territorio, con el solo objetivo de reducir esas brechas históricas. "En el tema de lenguas, por ejemplo, estamos avanzando en el tema de reconocimiento de saberes ancestrales, como única manera de recuperar nuestra propia expresión lingüística", finalizó.

De acuerdo a la normativa de la ONU

Marco. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional para las y los afrodescendientes (Resolución 68/237), que abarca el periodo comprendido entre 2015 y 2024, citando la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad.

Objetivos. Se menciona tres bases fundamentales: promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las y los afrodescendientes; promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de las y los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades; aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y asegurar su aplicación plena y efectiva.

Lengua. Con respecto al reto de consolidar su propia lengua, el artículo 100 de la Constitución Política del Estado, reconoce que al igual que otros pueblos, a que sus conocimientos y su patrimonio cultural sean protegidos por el Estado , mediante el registro de su propiedad intelectual.

Territorio. En términos de dotación de tierras y consolidar territorio para el pueblo afroboliviano, el artículo 395 establece la dotación de tierras de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por el estado civil o unión conyugal.

'Seguimos en la conquista de derechos'

Entrevista: Wendy Pérez

Cargo: Ejecutiva de Conafro

Wendy Pérez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional Afroboliviano (Conafro), en contacto con El Día, destaca importantes avances en los procesos de inclusión y participación de los pueblos afrobolivianos dispersos en el país.

Sin embargo, la representante, viviente de la comunidad Taco del municipio de Irupana, afirma que en el marco de la normativa internacional del decenio de los derechos de la población afrodescendiente, aún queda mucho por trabajar, enfatizando dicho proceso en tres pilares fundamentales: reconocimiento, justicia y desarrollo.

P. ¿Cuánto se ha avanzado y en qué se debe trabajar?

W.P: En el marco del decenio de la Naciones Unidas, cuyos tres pilares son: reconocimiento, justicia y desarrollo, lo que se debe trabajar mucho es en más procesos de inclusión, tanto en las comunidades rurales donde estamos localizados como también en las ciudades donde la migración, sobre todo de nuevas generaciones ha crecido bastante durante los últimos años.

P. ¿Y qué básicamente implica el plan que presentaron?

W.P: El plan tiene que ver con la profundización en el proceso de construcción de reconocimiento de derechos e inclusión del pueblo afroboliviano del quehacer del país en todos los niveles y sentidos posibles. En ese ámbito, nuestro objetivo es consolidar concretamente el acceso de viviendas, como ha sucedido con los proyectos para las zonas Nor y Sud Yungas. Asimismo, debemos avanzar en el tema de implementación de políticas de desarrollo no solo a nivel del Estado nacional, sino en el ámbito de las entidades territoriales autónomas (ETAS). Es ahí donde debemos trabajar en términos de inclusión.

P. ¿La gran brecha de procesos inclusivos está en los municipios?

W.P: Si bien se ha estado cumpliendo varias cosas, todavía hay que trabajar mucho con los municipios, donde en gran parte de ellos no somos tomados en cuenta en las cartas orgánicas. En ese ámbito, necesitamos desarrollar políticas de desarrollo no solo a nivel municipal, sino en las gobernaciones, tanto en términos laborales, leyes e inclusión de las cartas orgánicas.

Respecto a las cartas orgánicas, por ejemplo, en Coroico se han incorporado los derechos y necesidades del pueblo afroboliviano, lamentablemente dicho ordenamiento legal no se ha aprobado. En Irupana estamos en ese proceso, en Inquisivi también. Lo mismo lo estamos haciendo con la Asamblea Departamental de La Paz.

P. ¿Qué pasa con Santa Cruz, donde hay población afro?

W.P: Es cierto, Santa Cruz es el segundo departamento con mayor población de afrobolivianos después de La Paz, tan solo con una diferencia de 1.000 personas. Con el tema de la carta orgánica, se ha hecho un amparo que se está trabajando para que el pueblo afroboliviano entre en la reglamentación de dicho documento. De cualquier manera es un tema de debate y un desafío de nuestros pueblos para que estemos siendo tomados en cuenta.

P. ¿Cómo hacen para sostener impecable racialmente la población Afroboliviana?

W.P: En ninguna comunidad vive solamente afrobolivianos. Nosotros compartimos con otras culturas sean indígenas, tanto así que hay familias mixtas de alguien que se casa con una mujer afro, o viceversa. Todo eso sucede dentro el ámbito de respeto mutuo, la diversidad sociocultural y la convivencia armónica entre los pueblos que habitan nuestro territorio.