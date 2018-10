El Papa Francisco canonizó a la hermana en el Vaticano

Nazaria Ignacia la primera Santa boliviana

La hermana nació en Madrid, España, pero radicó mucho tiempo en Bolivia.

Lunes, 15 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: El Papa Francisco canonizó en el Vaticano a la hermana Nazaria Ignacia.

El papa Francisco canonizó este domingo en El Vaticano a la Beata Nazaria Ignacia March Mesa.

Con esta acción, la hermana se convierte en la primera santa de Bolivia, a pesar de haber nacido en España.

Nazaria Ignacia March fundó en Oruro la congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia donde en octubre de 2010 se produjo el milagro por intercesión que le devolvió el habla a una hermana integrante de esa institución pontificia.

Vida. La religiosa nació en España el 10 de enero de 1889, pero vivió gran parte de su vida en Bolivia, es la fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, fundó el primer sindicato de mujeres en Bolivia y encabezó una manifestación de mineros, una iniciativa inédita en la década de los años treinta del siglo XX.

Su familia se fue a México e ingresó a la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A fines de 1912 fue destinada a Oruro, donde trabajó 12 años cuidando ancianos.

Salió de la congregación y fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Cruzada Pontificia, el 12 de febrero de 1927, para trabajar por los derechos de las mujeres pobres y la promoción de la educación.

Falleció el 6 de julio de 1943 en Buenos Aires, Argentina y un año después se aprobó la constitución de la congregación.

El 27 de septiembre de 1992, fue beatificada por Juan Pablo II en Roma, y se decidió que su fiesta se celebraría cada 6 de julio.

Recuerdo. En Bolivia la congregación orientó su trabajo a la dignidad y derechos de las mujeres pobres y la promoción de la educación. "Quiero levantar a Bolivia de su postración, no quiero solo pan para sus pobres, ni repartir limosnas que se recogen de la caridad, sino elevar la dignidad de este pueblo, enseñándole a trabajar, procurándole trabajo digno, haciéndole sentir que en las manos de todos, y de cada uno, está el participar de la belleza, de la armonía, la dulzura y la felicidad de sentirse hijo de Dios", decía la ahora santa.

La santa boliviana también dijo que su misión consistía en “hacer conocer al hombre el mensaje de Dios que le ama. Para esto es menester ir al hombre, bajar a su nivel, para desde él, tomarlo y llevarlo a Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Sí, estamos perdiendo lastimosamente el tiempo si no bajamos a la calle... a eso nos empuja nuestra vocación de acción social".

Acto. El Santo Padre leyó la fórmula de canonización luego de la solicitud del Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Cardenal Giovanni Angelo Becciu, para que Nazaria y otros seis beatos sean inscritos en el libro de los santos.

La Misa fue concelebrada por el Obispo boliviano, Mons. Ricardo Centellas; el Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas; el Obispo Auxiliar, Cardenal Gregorio Rosa Chávez; el Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro ; el Arzobispo de Nápoles, Cardenal Crescenzio Sepe.

“A Él, que nos ofrece la vida eterna, no podemos darle un poco de tiempo sobrante. Jesús no se conforma con un ‘porcentaje de amor’: no podemos amarlo al veinte, al cincuenta o al sesenta por ciento. O todo o nada”, afirmó Francisco en la homilía al referirse al valor de los nuevos santos.

El Milagro

María Victoria Azuara, curada por intercesión de la Beata Ignacia Nazaria.

La hermana María Victoria Azuara es una religiosa de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, ahora tiene 91 años y vive en Madrid (España), pero hace 10 años vivía en Bolivia, cuando sufrió un derrame cerebral intenso. “De un momento a otro dejé de hablar, no sentí nada, perdí la memoria, no sabía cómo me llamaba. Me diagnosticaron un derrame cerebral intenso con afasia profunda", relató.

El tiempo pasaba y la hermana María Victoria continuaba cada vez peor, sin habla, por eso los médicos en Bolivia aseguraban tenía un pronóstico “pésimo”. Sin embargo, según recuerda la religiosa, “la madre provincial dijo a los médicos: ‘Se va a recuperar porque la va a curar nuestra madre fundadora’”. “Y a los 12 días empecé a hablar, y al igual que no sentí nada cuando dejé de hablar, tampoco sentí nada cuando comencé a hacerlo”, recuerda.

“Un médico en Cochabamba (Bolivia) comenzó a ver mis placas y me dijo: ‘Usted con estas placas no puede hablar’, y yo le dije: ‘Pues aquí estoy hablando’. Y comenzó a preguntarme mil cosas y le respondí a todo. Estaba muy sorprendido y todo el tiempo decía ‘no puede ser, no puede ser’. Hasta que se convenció y me dijo: ‘Hermana, esto es de Dios’.

Las pruebas médicas no terminaron ahí, en España la hermana visitó a otro neurólogo que al enseñarle los informes médicos quedó muy extrañado, ya que no encontraba explicación a su curación.

"Llevaron mi caso a Roma y dijeron que se trataba de una curación que podía ser un milagro, pero que hacía falta un psicodiagnóstico. Cuando terminamos los estudios me dijo: ‘Hermana, ahora sí que le puedo decir que ha sido un milagro. Yo no puedo ponerlo por escrito, pero sí certifico que el derrame no le ha dejado ninguna secuela, ni cognitiva, ni física'", comentó.

En ese momento empezó el estudio del milagro y, según explica María Victoria, cuando las experiencias son muy profundas, son muy difíciles de explicar.

“Llevo 67 años pidiendo por la canonización de la Madre Nazaria y esto llega en pocos días, es como decir: “Ahora Señor, puedes dejar a tu sierva ir en paz”.