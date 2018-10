Claudia, presa por narcotráfico en Argentina, se reunió con su niño enfermo de cáncer

La mujer cruzó la frontera Bolivia-Argentina en 2017 llevando una maleta que contenía 1 kilo de cocaína para poder pagar la quimioterapia de su hijo. Esperaba recibir $us 500 una vez entregado el encargo pero fue detenida y encarcelada. Esta semana quedó habilitada para viajar a ver a Fernando su niño y poder 'despedirse' de él

Domingo, 14 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Momento del reencuentro entre Claudia y Fernando. Foto: Facebook Marcos Montero

Con una bebé en brazos y agotada por el viaje de 24 horas desde Salta hasta Montero, Claudia S.E. acusada por narcotráfico en Argentina, llegó ayer a Bolivia y por fin pudo reunirse con Fernando su niño, quien está enfermo de cáncer terminal y que no veía a su mamá desde hace casi un año, cuando ella partiera a la Argentina llevando una maleta que fue la causa de su encarcelamiento.

El reencuentro fue por demás emotivo. Claudia encontró a su hijito deteriorado y ya con la enfermedad avanzada, pues en todo el tiempo de no poder verlo y cuidarlo la enfermedad se volvió irreversible según los médicos que atienden al niño. “Al verse ambos se abrazaron y lloraron juntos”, relató el periodista Marcos Montero en su red social.

Después de ver a Fernando, la madre contó emocionada cómo fue el primer momento del reencuentro, “cuando entré estaba dormidito, caidito, levantó la cabecita y me miró y me dice 'no llores mi mamá, no quiero que llores, yo ya no quiero llorar'", dijo según Infobae.

Claudia llegó hasta el hospital custodiada por agentes policiales y sólo podrá permanecer en Bolivia 30 días con la condición de no hacer declaraciones públicas a medios de prensa y permanecer solo en su casa o en el hospital donde se encuentra su hijo.

Claudia junto a su hijo Fernando. Foto: Marcos Montero.

En 2017 luego de enterarse que su hijo padecía cáncer en una de sus piernas, Claudia logró contactar con una persona que le ofreció dinero a cambio del traslado de una maleta, sin embargo, luego de cruzar la frontera Bolivia-Argentina con un kilo de cocaína en su equipaje, y embarazada de una niña, la mujer fue detenida y encarcelada en la prisión de General Güemes en Salta.

El encargo debía ser entregado en Buenos Aires, donde le compensarían con $us 500, dinero que le ayudaría a pagar la quimioterapia de su hijo, a quien quiso salvar la vida en un gesto desesperado de amor maternal.

Tuvo que dar a luz en prisión y todavía espera la sentencia de su proceso, sin embargo solicitó por un año a las autoridades poder ver a su pequeño ante el crítico estado de salud del niño.

Al enterarse Fernando de la situación de su madre, deprimido, abandonó el tratamiento por un tiempo, y pese a que su pierna enferma fue amputada, hoy su cáncer es terminal.

Según su médica, María Estela Coleoni, del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, el niño habría solicitado este miércoles que lo llevaran a su casa para “morir ahí”. Deseaba con desesperación volver a ver a su madre.

"En esta etapa tan avanzada de su enfermedad no tiene posibilidades de curación y ha pasado a cuidados paliativos. Su estado es crítico y su tiempo de vida, muy corto, de días probablemente", expresó Coleoni.

Ahora después de seis meses de espera, Claudia por fin obtuvo la habilitación del juez federal de Salta, Ernesto Hansen, para viajar a Bolivia al encuentro de su hijito y poder “despedirse” de él.

Esta solicitud fue atendida luego de que un medio argentino diera a conocer que Fernando, "no quiere morirse hasta ver a su mamá".

“Atendiendo a estrictas y elementales razones de naturaleza humanitaria, en virtud del delicado estado de salud del hijo de la causante (…) corresponde de manera extraordinaria y excepcional autorizar a la nombrada a salir temporalmente del país y trasladarse a Santa Cruz de la Sierra (…) a los efectos de ver a su hijo y acompañarlo y asistirlo", escribió Hansen en el documento de habilitación para que la mujer, presa por el delito de tránsito de estupefacientes pueda salir por 30 días para estar con su hijo "por razones humanitarias".

Momento del reencuentro. Foto: Marcos Montero.

Sin embargo el proceso en su contra continuará puesto que los jueces de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Salta, integrada por Guillermo Elías, Mariana Catalano y Alejandro Castellanos, confirmaron el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de 20 mil pesos por el delito de transporte de estupefacientes, dictado por Hansen.