Lo propuso en el Chapare

Evo quiere institucionalizar la Conalcam

El presidente quiere que los movimientos sociales funcionen como una especie de Consejo de Estado.

Domingo, 14 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Ayer en el Chapare, Morales hizo la propuesta de institucionalizar la Conalcam.

El presidente Evo Morales pidió a sus seguidores institucionalizar la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) como un Consejo de Estado para continuar con la lucha iniciada hace 20 años y preservar el poder político de los sindicatos en base a programas y proyectos.

Proceso de cambio. Morales instó a sus compañeros de la Villa 14 de Septiembre, a las 6 federaciones de cocaleros, movimiento campesino, indígena originaria de toda Bolivia a continuar con la lucha electoral. "No sé si hemos sido sabios o hemos calculado políticamente, pero desde el movimiento campesino, hemos dado un paso importante: de la lucha social, de la lucha sindical, de la lucha comunal a una lucha electoral", afirmó. Se declaró admirado de cómo empezaron a cambiar Bolivia y citó a manera de ejemplo su visita al puerto de Ilo donde recibió 13 mil toneladas de carga, para que 500 camiones trasladen a Bolivia.

Recuerdo del pasado. Durante la entrega de una unidad educativa en Villa 14 de Septiembre en el municipio de Villa Tunari-Cochabamba, recordó que hasta antes de asumir el poder, la economía estaba descuartizada y citó la frase "Bolivia se nos muere", pronunciada por el expresidente Víctor Paz Estenssoro para justificar el decreto 21060 en agosto de 1985 que implantó la política de libre mercado.

Dijo que so pretexto de "Bolivia se nos muere" entregaron a los extranjeros las empresas estratégicas como Entel, Ende, la minería, gas, petróleo y por eso garantizaron desde el Trópico de Cochabamba pasar de la lucha social a una lucha electoral de manera orgánica. "Eso no existe en todo el mundo, no existe eso. Es algo novedoso para todo el mundo lo que hicimos acá. Ahora estamos con todos, petroleros, mineros, transportistas, juntas vecinales, gremiales, Confederación de Maestros Rurales, ahora se suma la Confederación de Maestros Urbanos prácticamente todos. Tenemos la Conalcam, es como un Consejo de Estado, ahora cómo institucionalizar ese Consejo de Estado", preguntó.