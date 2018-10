Venta a Argentina

Dudas por el gas tras el cruce de declaraciones

La Fundación Jubileo considera que debe asegurarse un tercer mercado.

Domingo, 14 de Octubre, 2018

La Fundación Jubileo, a través de su analista en temas energéticos, Raúl Velásquez, advirtió que Bolivia no irá en las mejores condiciones a renegociar el contrato de compra y venta de gas con Argentina. Aunque dio fe de la seriedad del país vecino, consideró que el Estado argentino alistó el "preámbulo" para cambiar las reglas del juego. Esta situación se puso de manifiesto con las declaraciones y contradeclaraciones entre autoridades de Argentina y Bolivia.

Cumplimiento de contrato. A criterio del analista, dos hechos marcaron el preámbulo de esta renegociación a la que apuntaría Argentina, que el Gobierno argentino desistiera de terminar el Gasoducto del Nordeste (GNEA), que posibilitaría recibir mayores volúmenes de gas desde Bolivia, además del reciente anuncio del Ministro de Energía de ese país, Javier Iguacel, de comprar gas boliviano solo hasta el 2020.

"Este gasoducto de integración Juana Azurduy inaugurado el 2011, podría llevar el máximo volumen de 27.7 Mm3/d, siempre y cuando se podría conectar con el gasoducto del noreste argentino, si no se construye este gasoducto no tiene mucho sentido llevar los máximos volúmenes. Si a esto se suma a lo anunciado por el Secretario de Energía de Argentina, nos pone en una situación delicada", manifestó.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que Bolivia tiene un contrato de exportación de gas con Argentina hasta el 2026, el cual se ha venido cumpliendo. Lamentó que el país vecino tenga a la fecha una deuda de $us 320 millones, pero que a pesar de esta deuda se continuará enviando gas a la Argentina.

"El contrato está vigente y lo haremos cumplir en la totalidad de los años y también en la cantidad de reservas acordada. Se hicieron inversiones en exploración, explotación y en el gasoducto Juana Azurduy para cumplir tanto con reservas, producción y transporte", mencionó.

Sánchez recordó que el contrato establecía un volumen de 5.2 trillones de pies cúbicos (TCF), se entregó (a Argentina) 1.5 TCF y se tiene un saldo de 3.7 TCF. "Hemos certificado este año 10.7 TCF de reservas de gas, con las cuales garantizamos el cumplimiento del contrato con Argentina", explicó.

La autoridad dijo que el gas boliviano es más competitivo que el Gas Natural Licuado (GNL) y que el gas del yacimiento Vaca Muerta de Argentina. "El gas boliviano es mucho más económico que el gas argentino, tiene un precio de $us 7 el millar de BTU. Tengo entendido que el GNL que importa Argentina está en el orden de $us 10.5 y el costo de producción de Vaca Muerta está en $us 7.5, entonces el gas más competitivo para el mercado argentino, es sin duda el gas boliviano".

Un tercer mercado. Según Raúl Velásquez "lo recomendable y varios analistas los hicimos hace cinco años era llegar a este momento con un tercer mercado".

"Estamos renegociando un contrato con Brasil, y renegociar un contrato con Argentina que podría implicar un cambio en los volúmenes será un aspecto muy complicado. Lo recomendable, y varios analistas los dijimos hace cinco años, era llegar a este momento con un tercer mercado, ahora es muy difícil ir a negociar con solo dos compradores porque al final ellos son los que tienen el sartén por el mango", señaló.

Velásquez explicó que el contrato por 20 años firmado con Argentina en julio de 2006, establecía volúmenes mínimos y máximos de gas, y con la adenda de 2010 se pretendía incrementar cada año. Para el 2018, el volumen mínimo comprometido por YPFB fue de 20,9 Millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d), sin embargo el promedio entre enero y septiembre estuvo en 18,5 Mm3/d, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

"Bolivia ha firmado con el Estado argentino un contrato por 20 años; consideramos que Argentina es un Estado serio y creemos que honrará el contrato, pero es posible ya no lo haga con los volúmenes máximos, sino se limite a los volúmenes mínimos", concluyó.