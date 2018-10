Motoqueros despiden a Gabriel, el dirigente que murió en la lucha contra cáncer

Sábado, 13 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Caravana de motos, despidió a Gabriel Lucero, activista de la lucha de las personas con cáncer. Fotos: Neil Aviles‎

Un grupo de "motoqueros" de La Paz despidieron este sábado a Gabriel Lucero (45), emblema de la lucha de los pacientes con cáncer, quien falleció este jueves víctima de la enfermedad. Sus compañeros, en el último adiós, le prometieron que la lucha por acceso a la salud y mejor atención médica continuará.

“Una `ruteada´ de los motoqueros en la despedida de nuestro querido Gabriel. Ahora tú estás `ruteando´ (conduciendo) en el cielo”, manifestaron este sábado sus amigos y compañeros "de lucha" a través de la cuenta en Facebook de la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios, del Hospital de Clínicas de La Paz.

Gabriel falleció este jueves luego de una larga lucha contra el cáncer de hígado que lo aquejaba. El reconocido dirigente de la Asociación era también aficionado a las motos y sus amigos “motoqueros” protagonizaron este sábado una sensible despedida, tras realizarse la misa de cuerpo presente.

Con bocinazos y escenas de dolor, la caravana de motos partió de la zona de Miraflores, con el objetivo de despedir a su amigo antes de que su cuerpo fuera conducido al cementerio General de La Paz.

“Eres un guerrero”, señalaron entre llantos y lo describieron como una persona que a pesar del dolor que arrastró a causa de la enfermedad, nunca dejó de sonreírle a la vida.

La Asociación también homenajeó en las últimas horas a quien fue uno de sus líderes. “¿Quién como tú para animarnos a luchar por la vida? Con tanta alegría, fortaleza y un espíritu inquebrantable, has dejado un legado imborrable en los corazones de pacientes y familiares”, sostuvieron.

Los pacientes le prometieron que no dejarán la lucha. “Gracias por ser la voz de tantos pacientes con cáncer, por no tener miedo de decir y de hacer las cosas cuando era necesario y por tu amor a la vida. Gabriel, no dejaremos de luchar, no bajaremos los brazos, continuaremos por ti y por todos nuestros hermanos que ya han partido, los que continuamos y los que vendrán. ¡No nos detendremos!”

“Querido Gabriel, ha sido maravilloso el recorrido que has hecho en esta vida, ahora te toca `rutear´ en tu moto el cielo, de seguro harás también una revolución”, agregaron.

Gabriel, enfrentaba su segunda batalla contra el cáncer de hígado. La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, lamentó la muerte de su amigo y afirmó que su deceso fue por la falta de atención oportuna por la crisis que atravesó la Unidad de Radioterapia del nosocomio miraflorino que suspendió los tratamientos.

El jueves un grupo de pacientes ingresó al llamado “kilómetro cero” ubicado en la plaza Murillo para rogar de rodillas a las autoridades que atiendan sus demandas más urgentes y cumplan sus promesas. Después de la movilización entregaron una carta dirigida al presidente Evo Morales.

“Hermano Presidente (Evo Morales), por favor te pedimos que nos recibas, te pedimos que nos escuches, queremos contarte lo que realmente está pasando. Ponemos nuestra esperanza en ti, nuestras vidas están en tus manos”, se lee en la misiva enviada al Mandatario.

No es la primera vez que los enfermos con cáncer se dirigen a Morales, ya son varias cartas y pedidos realizados que no conmueven al Jefe de Estado. “(…) los pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas necesitamos atención en radioterapia. Nos estamos muriendo. Ya han muerto más de 20 pacientes entre marzo y septiembre de 2018”, lamentaron.

La treintena de personas que firmaron la carta aseguraron: "no hay más tiempo”, “estamos muriendo". Asimismo denunciaron que son objeto de burla, ya que se les ha prometido el proyecto de construcción de la nueva unidad de oncología y la compra un acelerador lineal, pero hasta la fecha no se ha concretado nada.

“En el Ministerio de Salud nos mienten; nos dicen que habrá un proyecto y hasta ahora ni una piedra se ha movido”, sostuvieron.

Tras un escándalo de corrupción cometido en la Unidad de Radioterapia del nosocomio, que involucró a médicos y demás personal, en marzo de este año el servicio fue suspendido y la Gobernación alquiló el servicio del Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología (IBRO), a fin de garantizar la atención por un lapso de seis meses mientras se restablece la atención en el Hospital de Clínicas.

Pero de acuerdo a los pacientes el fondo del contrato de alquiler de servicios de radioterapia para pacientes del Hospital de Clínicas llegó a su límite. Esto fue desmentido por la Gobernación de La Paz, que aseguró que el convenio durará hasta diciembre, pero que el problema es la gran demanda, ya que de 40 pacientes anotados ahora se registran 80.

Por otro lado los pacientes recordaron que a cuatro años de demanda, aún no se dio inicio a la construcción del Centro Oncológico, prometido por el Ministerio de Salud, porque no hay decreto para destinar recursos.

Los pacientes manifestaron que las autoridades, tanto nacionales como departamentales, se burlan de ellos y son indiferentes con el dolor y la muerte de los enfermos con cáncer. De marzo a la fecha, con el deceso de Gabriel, sube a 21 los fallecimientos por falta de atención médica adecuada.