Una pareja fue detenida en el torno

Robo a Cospal lo planificó la secretaria

La funcionaria de la cooperativa de agua fingió el asalto junto a su amigo y se apropiaron de 40 mil bolivianos.

Sábado, 13 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: La secretaria fue enviada a Palmasola. Su cómplice irá ante otro juez.

No pudieron sostener la farsa y acabaron admitiendo el robo. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen presentó ayer a una pareja vinculada al supuesto robo agravado denunciado por la Cooperativa de Aguas en El Torno Cospal donde dos presuntos delincuentes intimidando con cuchillo a la secretaria y dejándola maniatada sustrajeron 40 mil bolivianos del pago de sus asociados. El director de la Felcc, Gonzalo Medina Sánchez, indicó que encarada las investigaciones luego de ser recepcionada la declaración de la secretaria, hubo ciertos vacíos que no concordaban, por lo que se procedió a la aprehensión de Marley Vargas Arias. La sospechosa acabó señalando que se gastó una cierta cantidad de dinero de los ingresos de la Cooperativa y no sabía cómo reponerlo, por lo que decide planificar el robo en complicidad de su amigo Leo L.D., quien el día del asalto (17 de septiembre) ingresó a la oficina de Cospal alertado por la secretaria que había reunido una buena cantidad de dinero, dijo Medina a los medios.

Cómplice descubierto. Con la identificación del autor material, personal de la Felcc de La Guardia y El Torno, a la cabeza del capitán Johnny Pérez, allanan el domicilio del adolescente donde en su habitación encuentran parte del dinero robado a la Cooperativa guardado en una bananera. Se logró recuperar 1.740 bolivianos en moneda fraccionada y billetes. En la misma habitación se encontró el celular que supuestamente Vargas dijo se llevó el antisocial para hacer más creíble lo tramado. La funcionaria ayer fue enviada con detención preventiva a la cárcel de Palmasola.