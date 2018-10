Ministerio de Hidrocarburos:

Admiten que nacionalización de Air BP no está concretada

Sábado, 13 de Octubre, 2018

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, reconoció ayer que la nacionalización de la empresa Air BP, filial de la British Petroleum, encargada de comercializar jet fuel y gasolina para avión, no fue concretada debido a una demanda planteada por Aerosur. "No hemos concretado el traspaso de acciones de la empresa (Air BP) a YPFB debido a un problema de contingencia, a raíz de una demanda que plantea Aerosur a Air BP, que mientras no se resuelva, no podemos avanzar", dijo la autoridad.

Antecedentes. El 1 de mayo de 2009, Morales anunció la nacionalización de Air BP a través del Decreto Supremo 111 y ordenó a las Fuerzas Armadas de Bolivia intervenir la empresa. Sánchez aseguró que el decreto de nacionalización de Air BP se ha cumplido, y que si bien las acciones de la firma no han pasado oficialmente a manos del Estado, "el control de la empresa lo tiene YPFB". El inconcluso traspaso de las acciones es "un tema de fuerza mayor, una contingencia que mientras no se resuelva no podremos llegar a una solución. El tiempo que demandará concretar la nacionalización de esta empresa, será el tiempo en que se resuelva el juicio pendiente", apuntó./ ANF