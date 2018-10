Política

Denuncian que militantes del MAS en vehículo oficial atacaron un punto de inscripción del FRI

Viernes, 12 de Octubre, 2018

Un grupo de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) atacó un punto de inscripción del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) en la región de Shinahota, Trópico de Cochabamba, denunció Fernando Galindo en su muro de Facebook.



“Descaro y atropello de los masistas en Shinahota, se roban banner del candidato Carlos D Mesa, por orden de su dirigente cocalero Leonardo Loza, quien los intimida a muchos de la región a no inscribirse en partidos de la oposición... Lo que hacen los masistas es apología del delito...

... Leonardo Loza no va a permitir gente de otros partidos en el trópico... Muchos por temor no se inscriben, se habrán robado el banner, pero no los libros...”, escribió Galindo.



En el video difundido se ve a un grupo de personas vestidas de azul que arrebatan el cartel del punto de inscripción y lo meten a una vagoneta, y luego agreden a las personas que reclaman.



El vehículo en el que se movilizan las personas afines al Gobierno es una vagoneta Land Cruser Toyota con placa 2884ESB, que según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) es un auto de uso oficial con radicatoria en Villa Tunari.



Galindo denunció en su cuenta de Facebook que las acciones de hostigamiento a partidos opositores al gobierno tienen que ver con una directiva del dirigente de los cocaleros, Leonardo Loza.



Loza comentó el lunes que el candidato a la presidencia por el FRI, Carlos Mesa, “representa el peor desastre que ocurrió en el país” y que “no es ningún rival para el MAS”.



Mesa fue presidente de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta su renuncia el 9 de junio de 2005. En 2014 fue nombrado por el presidente Evo Morales vocero de la demanda marítima de Bolivia contra Chile.