Embajador fue testigo en aprobación de la constitución

Apelan a Brasil para nueva consulta por la reelección indefinida

El MAS insiste en la continuidad de Evo. Demócratas pide al TSE resolver recurso en audiencia pública.

Viernes, 12 de Octubre, 2018

La reelección indefinida que aprobó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Bolivia, genera críticas y debate en el país.

Ahora la oposición apela a Brasil, para que realice una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la legalidad y legitimidad de la norma.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) insiste en la reelección indefinida de autoridades electas, para buscar la continuidad de Evo Morales en la presidencia, por encima de la Constitución Política del Estado (CPE) y del resultado del referéndum del 21 de febrero 2016, donde la población votó en contra de la reelección de Evo.

Acciones. El expresidente Tuto Quiroga, fue quien solicitó mediante una carta, al presidente Michel Temer de Brasil, que este país active una consulta ante la CIDH, con sede en Costa Rica, para que emita un pronunciamiento sobre la reelección indefinida.

El argumento de Quiroga consiste en que Brasil, a través de su Embajador, fue garante en 2008 del acuerdo político entre el MAS y opositores que viabilizó la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. "Una parte medular de ese acuerdo, garantizado por Brasil, era precisamente el limitar la gestión presidencial a un máximo de dos mandatos con una reelección, a través de este artículo 168", dice una parte de la carta.

En su nota, Quiroga pide que eleve una solicitud de opinión consultiva ante la Corte de San José, para que determine si la reelección presidencial perpetua es un derecho humano “amparado” por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Sostiene que el TCP actuó de manera prevaricadora, por lo cual pidió que el sistema interamericano puede activar a tiempo los mecanismos "para salvar la democracia boliviana y respetar la voluntad popular expresada el 21F del 2016".

Recordó que también que la Comisión de Venecia emitió una opinión en la cual sostiene, tras un análisis de derecho comparado, que la reelección no es un derecho humano.

Nuevo pedido. Por otro lado, los Demócratas, volvieron a solicitar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que resuelva el recurso que presentaron en contra del reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece las elecciones primarias para enero 2019.

Vladimir Peña, representante de Demócratas, indicó que el artículo 40 de este reglamento, atenta contra la CPE y la Ley del Régimen Electoral, porque limita las impugnaciones que puede realizar un ciudadano común a los candidatos a binomio presidencial para las elecciones generales. "Por eso reiteramos que el Órgano Electoral lo trate de manera de emergencia y pública, que se permita el ingreso de los sectores y las plataformas, para que sepamos quiénes votan por el MAS y quiénes por la población, porque se debe dar certidumbre a la población. Las primarias no deben legitimar al candidato Evo que ya fue rechazado por la población y que está constitucionalmente impedido", remarcó.

Insistencia. Sin embargo, Segundina Flores, secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Originarias, Indígenas y Campesinas "Bartolina Sisa", proclamó a Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones de 2019.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, afirmó que la candidatura del Mandatario está plena y absolutamente habilitada. "Su candidatura, lo volvemos a decir, está plena absolutamente habilitada por Sentencia Constitucional, que a su vez es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento", dijo.

Señaló que el MAS está plenamente preparado para ir a las elecciones "estamos listos para afrontar ese desafío democrático en las urnas", y cuestionó si la oposición está en las mismas condiciones de ir a los comicios con propuestas y programa de Gobierno y no solo nombres de candidatos.

En contra. Sin embargo, la diputada Jimena Costa, como respuesta a Rada, manifestó que no se trata de que la oposición tenga o no propuesta o que exista miedo o no al presidente Morales, sino que un cuarto mandato es inconstitucional. "Hay una Constitución Política del Estado vigente y dice que Evo y Álvaro (García Linera) no pueden repostular, porque ya rebasaron sus mandatos constitucionales", sostuvo la legisladora.

Por otro lado, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, manifestó que dará su postura política, en referencia a las candidaturas de la oposición, una vez el TSE establezca si el presidente Evo está o no habilitado para participar en las elecciones del próximo año.

Silencio. En tanto, mientras la oposición y el oficialismo aún esperan la voz oficial del TSE sobre los candidatos habilitados, los vocales aún no se han pronunciado.

De acuerdo a más de una declaración de los vocales del TSE y a las fechas establecidas para las elecciones primarias, el 8 de diciembre es la fecha tope para que el TSE de a conocer la lista oficial de los candidatos que podrán presentarse a las primarias del 27 de enero próximo.