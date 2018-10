Dirigente de Adepcoca

'Soy preso político', así se declara Gutiérrez

Franklin Gutiérrez indicó que está recluido por intentar postularse como candidato presidencial.

Viernes, 12 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: La audiencia fue suspendida por falta de un representante del Ministerio de Gobierno.

El dirigente de la Asociación Departamental de los Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, aseguró que se encuentra recluido por intentar postularse como candidato presidencial en las elecciones de 2019.

Pedido de cesación. "Soy un preso político y eso lo sabe el país, saben nuestros hermanos. Por querer conformar un nuevo partido político, estoy tras las rejas y la intención lo saben ustedes", aseveró Gutiérrez.

El dirigente hizo estas declaraciones al presentarse a una audiencia en la que se debía tratar su pedido de cesación a la detención preventiva y la que fue suspendida, según su abogada Paola Barriga, hasta la próxima semana.

Gutiérrez está detenido de manera preventiva desde agosto en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz por los hechos de violencia en la comunidad San Antonio del municipio de La Asunta.

Dice ser inocente. El dirigente fue acusado de organizar un "grupo armado", que atacó el 24 de agosto a policías que estaban cumpliendo la función de garantizar las tareas de erradicación de coca excedentaria en la zona.

En este hecho perdió la vida el teniente de Policía, Daynor Sandóval, y otros siete uniformados resultados heridos.

Sin embargo, yo "soy inocente, tengo la conciencia limpia y Dios desde arriba va a iluminar al país", manifestó insistió el dirigente cocalero de los Yungas.

Por su lado Paola Barriga, una de las abogadas del dirigente cocalero, insistió en la inocencia de su cliente, que –según dijo– no hay ningún indicio que lo inculpe de los delitos que se lo acusa.

“No pueden acreditar nada, porque Franklin no portaba armas; no le pueden encontrar una fábrica de armas ni de explosivos. A Franklin no le pueden inculpar el hecho del asesinato; es decir, ningún elemento, ningún delito que pretenden atribuirle en la imputación tiene un mínimo indicio”, cuestionó la jurista.