Trufis del 2do anillo piden ser incluidos en el reordenamiento

100 operan sin permiso, habrá mesas de diálogo

Desde la Alcaldía afirman que solo 42 tienen autorización. Los transportistas comprometen varias mejoras para seguir trabajando en la zona.

Viernes, 12 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Hubo dos puntos de control, el de mayor caos fue en el Segundo Anillo y Tres Pasos al Frente.

En una auditoría técnica que realizó la Alcaldía municipal en la ciudad, se constató que en el Segundo Anillo están operando 151 trufis siendo que solo 42 tienen autorización. Ayer se intentó comenzar con los operativos de retención de los que aseguran circulan ilegalmente. Sin embargo, al engrapar al menos 15 unidades, los conductores bloquearon el Segundo Anillo y avenida Tres Pasos al Frente. En tan solo minutos se congestionó completamente la zona. Incluso hubo varios amagues de enfrentamiento con los conductores particulares que intentaban circular por el lugar. Cerca al mediodía se suspendió la medida debido a que desengraparon las unidades retenidas y estas volvieron a operar con normalidad. El sector aceptó ir a mesas de diálogo con las autoridades municipales con miras a ser incluidos en el Plan de Movilidad Urbana.

Con 42 trufis se cubre demanda. El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, descartó, por la mañana, entregar más autorizaciones de las 42 ya emitidas, por lo que serán retiradas de circulación 109 unidades. Agregó que en la auditoría se identificó que incluso del total, hay 13 sin pólizas; es decir, sin papeles, seis con placas duplicadas y 9 con radicatoria en otros municipios. "Imagine que los trufis, en su libre albedrío, incorporen más unidades. Vamos a tener esta ciudad llena de trufis y micros, siendo que en la actualidad ya tenemos altísimos grados de congestión. Hay una sobreoferta de transporte", sostuvo.

Comprometen mejoras. El ejecutivo de los trufis del Segundo Anillo, Juan Carlos Melendres, señaló que para responder a la creciente demanda de la población, todas las líneas, tanto de micros como de trufis, aumentaron sus unidades hace años. "Nosotros somos 150 líneas que venimos operando más de 10 años. Él (Ribera) nos habla de un estudio que solo quiere imponer 42 trufis en el Segundo Anillo y 14 en el Primero. Nos quiere imponer esa cantidad. No es justo", dijo a tiempo de enfatizar que se autorregulan, prueba de ello es que solo sacan a circulación todas sus unidades en horario pico y en el resto del día, las disponen de acuerdo a la cantidad de pasajeros que suelen tener.

Adelantó que en la reunión técnica que tendrán con la Alcaldía propondrán: renovar completamente sus unidades a cero kilómetros e incluso cambiarlas, si es necesario, por buses; implementar cámaras de seguridad; GPS; aire acondicionado y horario adecuado para los choferes. Se tiene previsto que la reunión dure cuatro días en los que se detallarán distintos aspectos para su incorporación en el Plan de Movilidad Urbana.

Reclamos de choferes. Melendres aseguró que las 150 unidades tienen 10 años de antigüedad, por lo que no puede seleccionar a sus socios para reducirlos a 42. Otro de los transportistas, Alan Buitrago, afirmó que no sabía del operativo y que incluso hace un mes solo lo notificaron porque debía de realizar el mantenimiento de emisión de gases de vehículos. "Ya corregí lo que me pidieron, pero nos retuvieron sin explicación. Yo llevó más de ocho años trabajando en la línea", aseguró, ayer en la mañana.

Otro de los conductores, Julio Chavarría, calificó el operativo de "absurdo", pues no pueden retirarlos de un día para otro sin antes notificarlos. A la protesta se unieron, los dirigentes de trufis del Primer y del Tercer Anillo. Uno de los integrantes del primer grupo, Víctor Hugo Croz, enfatizó que en conjunto asistirán a las mesas de diálogo para hacer respetar la ordenanza municipal de "transporte libre", que autoriza su circulación.