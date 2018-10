Será cada 11 de octubre en Santa Cruz

Día de la Niña promulgan ley para las menores de edad

El anuncio la hizo el gobernador Rubén Costas. Por su parte, Morales destacó el aporte de la mujer para el país.

Viernes, 12 de Octubre, 2018

En el marco del Día de la Mujer boliviana celebrado ayer, se promulgó una ley que declara cada 11 de octubre como el Día de la Niña y Adolescente en Santa Cruz, a través de esto, se pretende construir programas y proyectos que beneficien a esta población para defender sus derechos. Entre tanto, el presidente, Evo Morales, destacó el aporte de la mujer en Bolivia.

Por otra parte, la alianza de dos instituciones presentó el proyecto "Conectadas", con la finalidad de brindar conocimientos digitales dirigidas a las mujeres del área rural.

Día de la Niña y Adolescente. El gobernador Rubén Costas, realizó ayer la promulgación de la ley departamental No. 165 que declara cada 11 de octubre como el Día de la Niña y Adolescente en Santa Cruz. "Este día queremos que nos recuerden como propulsores de esta evolución respecto de la mujer en la historia, promulgando esta ley departamental. No permitamos nunca más abuso contra las mujeres. No se dejen maltratar nunca y tengan el carácter necesario para rechazar cualquier tipo de violencia”, expresó Costas.

Asimismo, recalcó su compromiso de seguir creando políticas y programas de defensa y protección hacia sus derechos.

Dentro de este marco, el presidente Evo Morales resaltó el aporte de la mujer como pilar fundamental en la construcción de Bolivia. "Nuestro homenaje a la mujer boliviana en su día. Ustedes hermanas son un pilar fundamental en la construcción de la nueva Bolivia; su aporte es trascendental. Junto a la gran poeta Adela Zamudio, recordamos a las valientes y brillantes mujeres bolivianas de nuestra historia", escribió en su cuenta de Twitter.

Promueven conocimientos digitales para las mujeres. Por otra parte, con el objetivo de disminuir la brecha digital de género, la empresa Tigo y la organización Crecer IFD (Institución Financiera de Desarrollo), pondrá en marcha el programa “Conectadas” para facilitar conocimientos sobre tecnologías digitales en mujeres del área periurbana y rural con el propósito de aumentar sus oportunidades de inclusión, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. El compromiso es capacitar a 200 mil mujeres hasta el 2020.