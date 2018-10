Campaña 'No sea flojo y use su parada'

Para enseñar a los pasajeros a respetar las paradas

Brindan educación vial a las personas que utilizan el transporte público en el segundo anillo.

Viernes, 12 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: La empresa Orión SRL enseña educación vial en las diferentes paradas del segundo anillo.

Para ayudar a educar a las personas a respetar las paradas del segundo anillo, Orión SRL, una empresa de buses e implementos rodoviarios, realiza su campaña “No sea flojo y busque su parada”. Puesto que aún hay usuarios que siguen esperando el transporte público en lugares no establecidos.

Respetar las paradas. Desde el mes de junio se dio inicio al reordenamiento del transporte público en el segundo anillo, donde se establecieron más de 100 paradas para que tanto los choferes de las líneas de micro, trufis y las personas que utilizan este transporte ya no puedan parar o tomar la línea en cualquier lugar. Sin embargo, pese a esto, aún existen usuarios que no esperan el transporte en las paradas. Por esta razón, la campaña "No sea flojo y busque su parada" de Orión SRL pretende impulsar a las personas a que se acostumbre a usar los puntos de espera. Desde hace dos meses vienen llevando este mensaje de educación vial rotando en las paradas del segundo anillo.

Marcelo Valverde, gerente comercial de esta empresa, explicó que si bien los conductores de los trufis y micros vuelteros, en su mayoría ya respetan estos puntos, una parte de los pasajeros aún contribuye al desorden. "La gente se acostumbró a la comodidad y buenas condiciones para recién empezar a comportarse. Cuando deberíamos aprender a respetar y usar de la mejor manera lo que ya tenemos", agregó.

También llegarán al primer anillo. Valverde manifestó que paulatinamente esta campaña se expandirá al primer anillo, ya que también se tiene previsto el reordenamiento en este lugar. "Consideramos que esto se debe realizar en toda la ciudad, establecer paradas y respetarlas. Pero esto debe ser un trabajo conjunto", expresó.

Se deben implementar micros modernos. La empresa Orión SRL ha proporcionado más de 50 buses grandes en diferentes líneas de micro, que pueden transportar a más de 60 pasajeros, cuentan con aire acondicionado, puertas de entrada y salida, que brindan mayor comodidad. "Santa Cruz necesita mejorar su transporte, algunas líneas han cambiado de unidades, sin duda han renovado cerca de 300 buses, pero han hecho esta renovación por el mismo modelo de micro", explicó Valverde.

Manifestó que deben implementar buses de mayor porte y capacidad para dejar de lado los tradicionales, micros pequeños, que solo llegan a tener capacidad para 25 pasajeros. "El esquema de transporte cambiaría y el tráfico vehicular podría mejorar si, por ejemplo, pusiéramos 15 buses grandes, para quitar 40 micros pequeños", enfatizó el gerente comercial de Orión SRL.