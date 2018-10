Sectores se ven imposibilitados

Crece la emergencia por el pago del segundo aguinaldo

Podrían negociar que el beneficio se otorgue a los trabajadores en plazos de 30 a 90 días.

Viernes, 12 de Octubre, 2018

El pago del segundo aguinaldo sigue sumando rechazo de los sectores que se ven imposibilitados de cumplir con este beneficio anunciado por el Gobierno central ante el crecimiento de la economía de 4,61%. La emergencia crece y uno de los efectos inmediatos que se darán en muchos sectores es la reducción de personal ya que se les vuelve insostenible mantener una planilla con la misma cantidad de empleados.

Asosur se declara en emergencia. Sussy Dorado, gerente de la Asociación de Surtidores (Asosur), indicó que en una asamblea magna de todas las asociaciones a nivel nacional, conformado por los nueve departamentos, se han declarado en estado de emergencia, porque están imposibilitados de cumplir con el pago del segundo aguinaldo. "El elevado costo operativo, técnico, administrativo, legal que se ha incrementado en 300 por ciento, y la no nivelación a nuestras comisiones en 12 años, nos obliga a tomar esta determinación. Por lo expuesto el pago del doble aguinaldo para las Estaciones de Servicio (rubro regulado y comisionista) “es inviable”, ya que incidirá en la reducción de las fuentes de empleo.

Solicitamos a las autoridades correspondientes, analizar nuestra coyuntura de forma excepcional y nos den una alternativa para poder paliar nuestra situación actual", dijo Dorado, a tiempo de agregar que a nivel nacional el sector genera alrededor de 315 mil fuentes de empleos a nivel nacional, toda vez que cada estación tiene entre 15 a 20 personas contratadas.

Impacto negativo en el sector lechero. El presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), Klaus Frerking, indicó que hay mucha preocupación en este sector porque afecta a varios factores, sobre todo porque el 85% de los productores de leche en Santa Cruz son pequeños. "Estadísticamente en la parte de producción tenemos un decrecimiento del 2%, eso significa a nivel de federación de 2 millones de litros por año y a nivel departamento de 8 millones de litros anuales. No estamos en la posibilidad de pagar este doble aguinaldo, muchos aspectos tenemos en contra, uno de ellos es el contrabando que nos tiene ahogado en la parte de los lácteos", dijo el productor, quien recordó que el 80% de los lácteos se va al mercado interno y que los precios son fijos. No nos olvidemos que el precio internacional de los lácteos hace seis meses están de bajada, estamos bajando el precio, nuestros costos de producción son variables", acotó Frerking.

Microempresarios no pueden cubrir el costo. Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype), indicó que las mypes no podrán cubrir el pago del beneficio, ya que esto le significa un gasto adicional de Bs 10.000 a una microempresa productiva compuesta por tres trabajadores. "Definitivamente no hay la posibilidad, no hay de dónde sacar la plata, no podemos seguir endeudándonos", dijo Vargas, advirtiendo que esto puede causar el cierre de más de 200.000 unidades productivas.

La COB abierta a dar plazos. Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), indicó que se pueden dar plazos a los empresarios para el pago del segundo aguinaldo, pero que se cumpla con el beneficio. "Estamos dispuestos a dialogar, se puede hablar de 30 o 90 días para que este beneficio llegue a los trabajadores, porque tampoco podemos aceptar de manera rotunda de que no se cumpla con el pago, amenazando que se va a cerrar una empresa, eso es mentira porque todos saben que nunca han mostrado una planilla real", dijo Huarachi.

No afectará a la inflación. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, señaló que los años que se pagaron el doble aguinaldo, el desempleo disminuyó y la inflación no aumentó, por lo cual las predicciones de empresarios y analistas fueron equivocados. "El doble aguinaldo no lo estamos pagando recién, sino ya tenemos tres años que lo hemos pagado, y siempre los que nos han amenazado o los análisis que hacía la gente... que decían que iba a haber inflación, que iba a generar desempleo, que iba a haber informalidad. Estos tres años que se han pagado más bien el desempleo ha bajado, la inflación no ha subido", declaró. Asimismo, la autoridad del Ejecutivo aseveró que el sector empresarial tiene varios incentivos por parte del Gobierno, para lo cual el Estado eroga dinero para subsidiar insumos que ellos emplean para su producción.

Por otro lado, Guillén indicó que este beneficio inyectará alrededor de 6.000 millones de bolivianos a la economía nacional, lo que generará un efecto multiplicador en el mercado interno.

Mayor inyección al comercio. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, aseguró que el pago del doble aguinaldo, generará una mayor "inyección" al comercio del país. "Para los gremiales del país el pago del segundo aguinaldo representa mayor inyección al comercio, lo que nos genera invertir para tener un poquito más de ganancias", aseveró.