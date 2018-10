Política

Ministro Rada llama opositores a periodistas por el tipo de preguntas que realizan

Los periodistas consultaron sobre cómo percibe el Gobierno el uso de bienes del Estado en los actos del oficialismo este 10 de octubre, el Ministro negó que se hubieran utilizado bienes y recursos del Estado, pero admitió la presencia de funcionarios públicos.

Jueves, 11 de Octubre, 2018

El ministro de la Presidencia Alfredo Rada tildó de opositores a los periodistas que consultaron sobre el uso de recursos y bienes del Estado en las movilizaciones de apoyo al proceso de cambio y a la repostulación del presidente Evo Morales, este 10 de octubre.



"Con el mayor de los respetos, entiendo que desde los medios de comunicación existen posturas opositoras, tienen todo el derecho, tienen todo el derecho (los) periodistas de ser opositores. Lo único que pedimos es que esos periodistas digan claramente que son opositores", sostuvo.



En rueda de prensa, el titular de la Presidencia fue consultado sobre la evaluación del Gobierno respecto al gasto de recursos, uso de bienes del Estado y la participación de los servidores públicos en los actos donde proclamaron a Morales como candidato a la presidencia 2020-2025.



"Me parece que la pregunta misma expresa un juicio de valor opositor, que sería bueno decirlo, y no escudarse en una supuesta objetividad, neutralidad e imparcialidad que no existe", sostuvo Rada, al rechazar que se hubieran destinado recursos del Estado en los actos del MAS en todo el país.



Señaló que los periodistas deben dejar en evidencia su postura de "opositores" "y no se presenten como neutrales, independientes, objetivos, eso es lo único que pedimos".



La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) convocó al oficialismo a movilizarse en los nueve departamentos del país, en defensa -dijeron- de la Democracia; el ministro reconoció que las marchas y concentraciones fueron en apoyo al proceso de cambio y a la repostulación de Morales.



En los actos de este pasado 10 de octubre, las organizaciones sociales arengaron por la permanencia de Morales en el Gobierno, lo proclamaron su candidato para las elecciones 2019: "Evo 2020-2025".



En las marchas no solo se vieron banderas tricolor, sino del MAS, existieron gigantografías aludiendo a la futura candidatura presidencial e incluso el Mandatario dijo que los movimientos sociales no llegaron al Gobierno para ser inquilinos sino "vamos a quedarnos para siempre", sentenció en su discurso en Sucre.



Rada negó que se hubieran utilizado recursos públicos, en cambio, sostuvo que cualquier recurso que se utilizó fue producto de los aportes de las autoridades que son parte o no del proceso de cambio.



"No es cierto que se hayan gastado recursos públicos, todas las movilizaciones, de ayer, si se han requerido recursos para cubrir algunos aspectos de logística se lo hizo con el aporte militante de todos que siendo autoridades o no militan en el proceso de cambio", sostuvo Rada.



Los ministros de Estado estuvieron desplegados en los nueve departamentos participando en los actos del MAS. El presidente Evo Morales después de participar de la marcha y concentración en La Paz se dirigió a Sucre; paralelamente el vicepresidente, Álvaro García Linera arremetía contra la oposición desde la ciudad de Cochabamba.



Los actos desde la mañana de este pasado miércoles fueron transmitidos por el canal estatal Bolivia Televisión, se difundieron los actos completos del presidente en ambas ciudades y del vicepresidente y de manera permanente difundieron información sobre las movilizaciones de otras ciudades.



Rada calificó como destacadas las movilizaciones del oficialismo en las nueve capitales del país, se animó a decir que hubo una presencia de medio millón de personas. Rechazó que la participación hubiera sido mayoritariamente de servidores públicos, aunque dijo que tienen "todo el derecho" de asistir a los actos.



"¿Si han participado funcionarios públicos', si, y con todo su derecho, los ministros sí han sido parte de las movilizaciones como lo ha sido el Presidente. Los ministros somos parte de este proceso de cambio y hemos surgido de los movimientos sociales (...). No hay nada reprochable", afirmó.



Rada señaló que lo que se ha vivido en la víspera es la expresión más nítida que en Bolivia "hay una democracia a plenitud", porque todas las expresiones políticas salieron a las calles para expresar su postura política.