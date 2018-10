El presidente Evo Morales confirmó que la economía del país creció en 4,61 por ciento entre julio del 2017 a junio del 2018

Pago del segundo aguinaldo genera rechazo e incertidumbre entre los sectores

Diversas voces califican la medida como política de cara a las próximas elecciones, además de opacar las protestas por el 21 de febrero. Por su parte, los microempresarios advirtieron que no cumplirán con la medida y que no le temen a las consecuencias.

Jueves, 11 de Octubre, 2018

El anuncio del crecimiento de la economía de un 4,61% que confirma el pago del segundo aguinaldo, hecho por el presidente Evo Morales la jornada de ayer, ha generado rechazo e incertidumbre entre los sectores empresariales y microempresariales, que acusan la imposibilidad de cumplir con este beneficio pues la situación económica es crítica y aseguran que no han crecido al ritmo que indica el Gobierno. Por otro lado, los trabajadores indicaron que los empresarios deben cumplir con la ley y pagar el doble aguinaldo.

Empresarios ven efectos devastadores. Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), dijo que esta medida va a tener efectos devastadores sobre la economía de seis departamentos, de la totalidad de las mypes y de una gran parte de las empresas afiliadas a las cámaras nacionales y departamentales. "Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata revisión de la medida en cuanto a sus alcances, afectaciones y perjuicios, y que se considere su ajuste o eliminación, en tanto no se garantice que el crecimiento de la economía sea equitativo y sostenible tanto para las medianas y pequeñas empresas, así como para todos los departamentos del país", dijo Nostas. La Confederación recordó que las federaciones departamentales de empresarios de todo el país; ocho de las nueve Cámaras de Industria, todas las dirigencias de las pequeñas y medianas empresas; los sectores de la construcción, agrícola, productores avícolas, pecuarios, ganaderos; sector maderero, muchas empresas comerciales, los sectores del transporte, gastronomía, hotelería, colegios privados e incluso organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas del ámbito local, han expresado claramente que no están en posibilidades de pagar este beneficio. En ese contexto, Nostas dijo que espera que el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) asuman las consecuencias nocivas que generará el doble aguinaldo. "Debido a la gravedad de esta medida, convocaremos al Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, para analizar y tomar una decisión conjunta sobre la respuesta a la convocatoria del gobierno", acotó el representante de los empresarios.

Desaceleración en las utilidades. Por su parte Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), calificó la medida de irracional, porque las empresas estarían pagando 17 sueldos en 12 meses, sin contar la prima y los bonos de frontera, lo que significa un incremento al salario del 14%. "Mejor hubiese sido que el Gobierno aprobara la propuesta inicial salarial de la COB que significaba el 10,6% porque en este momento nos está significando un 14%. La primera consecuencia de esto es que se frena la imposibilidad de tener una generación de nuevos empleos", explicó Arias a tiempo de agregar que las empresas ya vienen con una desaceleración del 20% en las utilidades, en los últimos tres años, por lo que se tendrá problemas en el flujo de caja, por lo que no podrán pagar el beneficio. "Venimos haciendo el cálculo de los 15 sectores de la economía y solo el 3% se ha recuperado", acotó.

Por otro lado, explicó que este doble aguinaldo le significará al Gobierno alrededor de 350 millones de dólares y al sector privado 660 millones de dólares.

Ven un castigo a la inversión privada. Entre tanto la Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su presidente, Horacio Villegas, consideró que el pago del doble aguinaldo en 2018 es igual a desindustrializar Bolivia, ya que se constituye en un "castigo" a la inversión privada y un desincentivo a la producción Hecho en Bolivia, con lo que se agravará el contrabando. "La Cámara ratificó su posición sobre el segundo aguinaldo expresada en su reunión de presidentes de las cámaras departamentales de industrias de todo el país que manifestaron el rechazo al decreto que aprueba el pago del segundo aguinaldo y el indicador del crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,5%, que se adoptó para su pago", señaló.

Esta posición institucional, según Villegas, refleja el estado de las empresas industriales que atraviesan serios problemas económicos-financieros. "Se confirma el pago del doble aguinaldo en un contexto de deterioro de la economía boliviana, contracción de la demanda de bienes y servicios, déficit gemelos: comercial y fiscal, la caída de las reservas internacionales netas y alta devaluación de las monedas en Argentina y Brasil que impulsa el contrabando y la informalidad", dijo.

Por su parte Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), calificó de político y alejado de la realidad, el anuncio que hizo el presidente Evo Morales, sobre el pago del doble aguinaldo en la presente gestión. Advirtió que la medida profundizará la informalidad en el país.

Conamype no pagará el beneficio. El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde, afirmó su sector no pagará el segundo aguinaldo y aseguró que no temen las consecuencias que les depare el incumplimiento. Conde lamentó la determinación sin tomar en cuenta la imposibilidad de los microempresarios, y hacerlo solo para cumplir con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). "Queremos ser claros con el Presidente (Evo Morales), no vamos a pagar este segundo aguinaldo, no tememos al Ministerio de Trabajo, no importa lo que vayan a hacer", expresó el dirigente. El ejecutivo de Conamype remarcó que el crecimiento en el sector en el mejor de los casos fue de 1,5% para una minoría, y en más del 70% de los afiliados no hubo crecimiento.

Trabajadores dicen que empresarios deben pagar. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó que el crecimiento sostenido de la economía nacional, por encima del 4,5%, justifica el pago del segundo aguinaldo denominado "Esfuerzo por Bolivia" este año.

Por su parte Rolando Borda, secretario ejecutivo de la COD en Santa Cruz, dijo que no hay nada que negociar y que los empresarios deben cumplir con la ley. "Tenemos todo el derecho de acceder a esas utilidades del sector privado, como la parte estatal", dijo Borda a tiempo de manifestar que no puede salir decreto para todos los gustos, refiriéndose a la situación de las microempresas. "No vamos a entrar en debate solo nos vamos a abocar a respetar el decreto", acotó.

Gobierno convocará a empresarios. Evo Morales anunció que se convocará a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para escuchar sus preocupaciones sobre el pago del doble aguinaldo. "Vamos a invitar a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para escuchar sus preocupaciones pero, sobre todo, para ver cómo operativizar el pago del segundo aguinaldo", informó Morales.

El mandatario comentó que recibió llamadas y mensajes de los microempresarios sobre sus preocupaciones para pagar el segundo aguinaldo, por lo que encomendó al Ministerio de Economía conversar con ese sector y debatir mecanismos que permitan garantizar ese beneficio laboral.

Ven una medida política del gobierno

* Demócrata: Vladimir Peña, ejecutivo de Demócrata, dijo que el doble aguinaldo anunciado por el presidente Morales, busca cambiar la agenda, minimizando los efectos de las movilizaciones, marchas y paros, en defensa del 21 de febrero. "Nadie se opone a que haya a un segundo aguinaldo, pero hay incertidumbre que si los datos son sólidos, o si esto obedece a una medida con cara a las elecciones y recuperar su malograda imagen", dijo Peña.

En esa misma línea Luis Alberto Vaca, diputado Demócrata, dijo que el problema es que este beneficio no lo va a recibir la mayoría de los bolivianos. "Qué pasa con los microempresarios, productores, campesinos, amas de casa, taxistas?, esta medida claramente populista de campaña,lanzada irresponsablemente el día de la democracia.

*El Alto: La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró que el Gobierno debe dotar a las alcaldías un presupuesto adicional para cumplir con el pago del doble aguinaldo. Por su parte un concejal de la Alcaldía de La Paz dice que la medida no es más que electoral.

Punto de vista

"Segundo aguinaldo es igual a desempleo"

Germán Molina

Analista Económico

"Utilizar el crecimiento del PIB para justificar una medida de política pública para otorgar un segundo aguinaldo para los trabajadores del sector público y privado de forma generalizada, va en contra de todo principio y fundamento económico, porque nunca se tiene un establecimiento e instituciones homogéneo, que logran crecimiento de su producción idéntico. Por otra parte, el agente económico “Empresario” es racional y desde que se aprobó dicha medida procedió a ajustar sus costos en los sectores económicos sin excepción en diversas magnitudes que varían según el grado de vinculación (acoplamiento) de las empresas privadas con el Estado, generando desempleo y disminución de la producción. Durante el 2018 los empresarios continuaron ajustando sus costos para atenuar la elevación de las planillas de sueldos y salarios por excesivos incrementos anuales, salario minino nacional y el 2º aguinaldo, despidiendo al personal y postergando proyectos en ejecución y suspendiendo definitivamente el estudio de nuevos proyectos, para mejorar su competitividad, ventaja respecto a las empresas extranjeras y otros buscando sobrevivir. Entonces se cumple que el crecimiento del PIB utilizado como indicador para otorgar un segundo aguinaldo a los trabajadores es igual a desempleo.