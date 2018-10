Jhiery Fernández sale de la cárcel

Médico libre después de cuatro años

El doctor tendrá que cumplir detención domiciliaria.

Jueves, 11 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: 'Seguiré luchando para hacer anular la sentencia', señaló Fernández.

Con una biblia en la mano y vestido de blanco, Jhiery Fernández salió de la cárcel la tarde de este miércoles. "Libre", exclamó al cruzar el umbral del portón del penal de San Pedro.

Luego de 1.395 días, lo que equivale a casi cuatro años, el médico principal acusado por el caso Alexander deja de estar tras las rejas y defenderá su inocencia desde su domicilio.

No cree en administradores de justicia. Dijo que cree en la justicia, pero no en los administradores de justicia. Recordó que se sometió a juicio, como cualquier ciudadano, esperando una resolución justa, pero lo sentenciaron "entre gallos y medianoche", cuando él asegura que no hizo nada.

Señaló que la Fiscalía obró de mala manera, y que no sabe por qué se ensañó con él, impidiéndole cumplir sus sueños de tener una familia, una casa, y desarrollar su vida de manera normal.

Atendió casos en la cárcel. En cuatro años de presidio, el médico hizo amigos en la cárcel de San Pedro, contó que incluso atendía a niños y madres embarazadas. "Dios me puso aquí por algo", subrayó. Fernández atinó a decir unas cuantas palabras y con ellas agradeció a los periodistas por la difusión de un audio.