Hoy se cumplen 11 días de huelga

Porongueños rechazan argumentos de Santa Cruz

Los comunarios no levantarán el piquete de huelga hasta conseguir la firma del convenio para la construcción del puente bicentenario.

Jueves, 11 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Ayer el diputado Erick Morón visitó al alcalde de Porongo que mantiene 11 días de huelga en la plaza principal.

Hoy se cumplen 11 días de huelga de hambre en la plaza principal 24 de Septiembre, donde comunarios de Porongo permanecen en ayuno, exigiendo la firma de un convenio que permita la construcción del puente bicentenario, para mejorar el acceso con el municipio de Santa Cruz. Rechazan la posición negativa por parte de la Alcaldía quienes ven inviable realizar dicho acceso. Entre tanto, el alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, ratificó que no levantará la medida de protesta hasta conseguir la firma de aprobación del convenio.

En desacuerdo con argumentos de la Alcaldía. Carrillo, que lidera el piquete de huelga instalado en la plaza principal, acompañado de otras 64 personas, manifestó su rechazo ante los argumentos presentados por las autoridades cruceñas, quienes señalan, que la petición de parte del municipio de Porongo de construir el puente Bicentenario, afectaría la llanura de inundación que funciona como un amortiguamiento. Esta llanura abarca unas 600 hectáreas que llegan hasta el 5to y 6to anillo, la Alcaldía sostiene la prioridad de conservar estas zonas del municipio de Santa Cruz.

Ante esto, Carrillo sostuvo que el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), aprobó el 2014, la ejecución del puente bicentenario descartando así que la obra ocasionaría riesgos de inundación a Santa Cruz.

Agregó que los recursos para la construcción del puente "Bicentenario" los cubriría en su totalidad el municipio de Porongo. "Esta construcción lo paga nuestro municipio, con sus propios recursos. El municipio de Santa Cruz no pondría ni un solo peso. Lo mismo pasa con el puente Urubó Village, que es un emprendimiento privado, donde tampoco ninguno de los dos municipios pondría un peso", dijo Carrillo.



Diputado brinda total apoyo a los porongueños. El día de ayer el diputado, Erick Morón, visitó por tercera vez al burgomaestre de Porongo, para brindar apoyo, expresó que se deben dejar de lado los intereses, personales, políticos y económicos para dar una solución a la integración de ambos municipios. "Se debe firmar ese convenio y apoyar esta medida. Debemos construir la integración y no barreras. Buscar un diálogo y no las confrontaciones", dijo el diputado.