Portafolio

CNC califica el doble aguinaldo como una medida política y alejada de la realidad

Miércoles, 10 de Octubre, 2018

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente, Marco Antonio Salinas, calificó de político y alejado de la realidad, el anuncio que hizo el presidente Evo Morales, sobre el pago del doble aguinaldo en la presente gestión. Advirtió que la medida profundizará la informalidad en el país.



"La determinación del Presidente de pagar el doble aguinaldo es una medida política que no responde a la realidad boliviana, lo fue hace tres o cuatro años, y lo es ahora también", dijo Salinas en conferencia de prensa.



Tras el anuncio del mandatario, el líder empresarial dijo que se trata de un día muy triste para la economía del país, y en especial para el sector privado. Dijo que se trata de una medida negativa para el sector privado por ser un "impuesto ciego" que afectará en especial al pequeño y mediano empresario.



Consultado si el sector empresarial asistirá a la invitación que hizo el Presidente para reglamentar la medida respondió que el sector privado siempre ha asistido a las convocatorias del Gobierno a través de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, pero consideró que no tienen mucho sentido.



"Realmente no creo que tenga mucho sentido en este momento; la medida ya ha sido tomada por el Gobierno, nosotros como empresarios acatamos las normativas que emanan del ejecutivo, pero muchas no estarán en capacidad de pagar", señaló.



Sin embargo dijo que se espera que la reglamentación del decreto del doble aguinaldo permita al sector privado pagar el doble aguinaldo en varios meses. "Hay una base empresarial de 100 mil empresas y estoy seguro que entre el 50 y 60% de las empresas que son las chicas estarán en enormes dificultades para pagar el doble aguinaldo", dijo.



Salinas recordó que desde el sector privado, no sólo se observó la metodología de cálculo del crecimiento económico, sino también que sea en diciembre cuando se tenga que aplicar tres sueldos, el del mes, el primer aguinaldo, y el segundo.



Según Evo Morales, el país creció en 4,61% al primer semestre, lo cual garantiza el pago del doble aguinaldo a fin de año, considerando que este beneficia se paga cuando se logra un mínimo de 4,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto.



El empresario dijo que si bien el crecimiento del PIB es un promedio de crecimiento, no significa que a todos los sectores les fue bien, pues dijo que actualmente solo el de los hidrocarburos y el de servicios financieros crecieron, mientras que la industria, comercio y la construcción, no.



"Todos los años se crean y se cierran empresas, el hecho de que paguen (el doble aguinaldo) no demuestra que las empresas estén bien, sino que les han exprimido a las empresas, porque algunas deben prestarse del banco para pagar el doble aguinaldo", señaló.



Según Salinas, el pago del doble aguinaldo repercute en la salud de las empresas, que en muchos casos deben incluso acudir a préstamos bancarios, lo cual afecta el flujo para las inversiones y la contratación formal.



A pesar de la situación adversa dijo que las empresas cumplirán con la normativa que establece la obligatoriedad para el sector privado de pagar el doble aguinaldo a diferencia de las empresas estatales que lo harán en función de las utilidades registradas.