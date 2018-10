Recuperación de la democracia

36 años remando con varios periodos de crisis

En 1982, Hernán Siles Zuazo fue electo presidente constitucional y así comenzó un camino lleno de baches para la vida democrática boliviana.

Miércoles, 10 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Hernán Siles Zuazo jura como presidente de Bolivia hace 36 años.

Una operación aritmética perfecta nos podría sugerir que 36 años, divididos entre cuatro, que duraba una gestión, nos da un total de nueve presidentes desde la recuperación de la democracia en Bolivia. Pero no es matemáticas, es la compleja política boliviana que nos dice que en ese periodo evidentemente hubo nueve mandatarios, pero solo tres cumplieron su periodo y el actual se encuentra en una tercera gestión y pretende una cuarta, pese al rechazo en un referéndum constitucional.

Fragilidad democrática. El presidente Siles, que inauguró esta última era democrática debía culminar su periodo en 1986, pero debido a una profunda crisis económica, con una hiperinflación asfixiante, llamó a elecciones adelantas donde resultó electo Víctor Paz Estenssoro.

El histórico líder emenerrista logró frenar la crisis, aunque generando un problema social que dio lugar al movimiento cocalero, tras la relocalización de miles de mineros. De todas maneras, Paz Estenssoro inició un periodo de cierta estabilidad que continuaron Jaime Paz Zamora (electo en el Congreso pese a ser tercero en las elecciones) y Gonzalo Sánchez de Lozada en sus respectivos gobiernos.



Inconclusos. Tras el primer gobierno de "Goni" le sucedió Hugo Banzer, quien no cumplió su mandato, pero por razones ajenas a la política, la muerte lo encontró antes. El periodo lo concluyó su vicepresidente Jorge "Tuto" Quiroga. En esta gestión comienza a gestarse un descontento social, con su momento cúlmine en la llamada Guerra del Agua, en Cochabamba, que heredaría Sánchez de Lozada en su segundo mandato, el cual no podrá culminar tras la crisis de la llamada Guerra del Gas.

Carlos Mesa, como vicepresidente, asume tras la renuncia de Goni, pero tampoco logra acabar el periodo y renuncia en medio de un país convulsionado.

Constitucionalmente debía sustituirlo el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, pero el propio Mesa le pide que no lo haga, argumentando que se podría producir una "guerra civil" si lo hacía. El presidente de Diputados, Mario Cossío, también renuncia a la sucesión constitucional y la responsabilidad recae en Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Acepta el mandato con la única misión de convocar a elecciones, las cuales fueron ganadas por Evo Morales, en diciembre de 2005.