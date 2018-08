Diputado Soto: 'alguien me ha dicho que me saque mi ropa'

'Yo no recuerdo la verdad, porque sacar mi ropa por así, yo no creo que me haya sacado mi ropa', sostuvo el diputado del MAS Domingo Soto

Viernes, 10 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Los Tiempos

Alguien me ha dicho que me saque mi ropa, yo no me desnudaría sin ninguna razón, dijo el diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), Domingo Soto.



El legislador el miércoles presenció la parada militar, realizado en la ciudad de Cochabamba. En horas de la noche, en estado de ebriedad, ingresó al aeropuerto Jorge Wilstermann para retornar a su región y comenzó a actuar de manera agresiva y a desvestirse.



Debido a su comportamiento fue detenido por efectivos de la Policía y en la pasada jordana fue liberado, luego de pagar una fianza de Bs 5.000.



"Yo no recuerdo la verdad, porque sacar mi ropa por así, yo no creo que me haya sacado mi ropa, alguien me ha dicho que me saque mi ropa, porque para entrar a cualquier lugar te escarban lo mínimo", aseveró Soto en video publicado en Cadena A.



Acotó que como humano tuvo un error, por lo cual pidió disculpas a la población por protagonizar un hecho que indignó a la ciudadanía. "He cometido un error y es por eso que he disculpado públicamente ante el país y ante la gente que me ha visto".



Ayer el parlamentario del MAS, David Ramos, informó que el su par, por haber mostrado un mal comportamiento, será sometido a la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), instancia que determinará la sanción correspondiente.