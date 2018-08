Dirigente de transportistas pide a Evo no tener miedo a las plataformas porque 'no existen'

Grover Cuevas dijo que las organizaciones sociales son soldados del proceso de cambio

Viernes, 10 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Transportista Grover Cuevas. Foto: BTV/Captura de pantalla.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Transporte Libre, Grover Cuevas, aseguró que las plataformas ciudadanas, que defienden el voto del 21F, "no existen" y por eso el presidente Evo Morales no debe tener miedo a esos grupos.



"Hermano Presidente siga adelante, sectores sociales lo respaldamos (...) usted hermano no debe tener miedo a ninguna supuesta plataforma, porque para nosotros no existe, solamente hablan de boca para afuera y la realidad es otra", aseveró anoche Cuevas en la inauguración del nuevo Palacio de Gobierno.



El dirigente agregó que el transporte libre boliviano aplaude y respalda todos los proyectos e iniciativas que lleva desarrollando Morales desde que asumió la presidencia el 2006.



"La oposición llueva o no llueva siempre critica, pero son pequeños grupos, con seguridad, nosotros somos sus soldados revolucionarios y vanguardias de lucha, (por eso) siempre hemos estado incondicionalmente con este proceso de cambio", apuntó.



El 21 de febrero de 2016 se realizó un referendo en Bolivia y la mayoría de los votantes rechazó una nueva postulación de Morales a la presidencia; sin embargo, el oficialismo desconoció ese resultado y mediante un recurso judicial logró que el Jefe de Estado sea habilitado nuevamente para las elecciones.



Esta situación generó que se organicen varias plataformas ciudadanas en todo el territorio nacional para exigir el respeto al voto del referendo del 21F y mientras mantienen sus protestas, también esperan que el TSE inhabilite a Morales por no acatar la decisión de la mayoría de la población boliviana.